Friedrichshain-Kreuzberg: Lebensraum für Wildbienen

„Klimawandel, die Versiegelung von Grünflächen und fehlende Blühpflanzen führen zu einem dramatischen Bienensterben, was letztlich auch zu einer Gefahr für unsere Lebensmittelversorgung werden kann“, erklärt das Bezirksamt Friedrichhain-Kreuzberg. 322 Wildbienenarten leben aktuell in Berlin. Damit sie ausreichend Nahrung finden, hat der Bezirk die Anzahl von Blühflächen und Wildblumenwiesen in den letzten Jahren deutlich erhöht.

Insektenflächen als Lernorte

Auf diesen Flächen wird durch einen verringerten Mähzyklus zu mehr Lebensraum für Bestäuber beigetragen. Darüber hinaus haben wir mehrere Aktionen gestartet, um Kinder und Jugendliche für dieses wichtige Zukunftsthema zu sensibilisieren. So wurde beispielsweise am kleinen Bunkerberg eine Insektenfläche als Stadtnatur-Lernort eingerichtet. Im Frühjahr 2022 sollen hier 20 Obstgehölze gepflanzt werden“, sagt Clara Herrmann, Bezirksstadträtin für Finanzen, Umwelt, Kultur und Weiterbildung.

Schulhöfe aufwerten

Um Kinder und Jugendliche an Schulen an des Thema Wildbienenschutz heranzuführen, können die Schulen in Friedrichshain-Kreuzberg mit Unterstützung des Naturschutzamtes ihre Schulhöfe bestäuberfreundlich aufwerten. Bisher haben sechs Schulen und eine Kita an der Aktion „Biene kommt jetzt in die Schule“ teilgenommen. Außerdem hat das Bezirksamt die Aktion „Blühende Schulhöfe in Friedrichshain-Kreuzberg“ gestartet.

Dabei können Erstklässler Bäume und Sträucher in ihren Grundschulhöfen pflanzen. Acht Grundschulen haben sich an der Aktion bis Herbst 2021 beteiligt. Interessierte Schulen können sich für die nächste Pflanzperiode ab Frühjahr 2022 per E-Mail melden:

umweltbildung@ba-fk.berlin.de

Standorte im Bezirk

Standorte von Bienenflächen im öffentlichen Raum in Friedrichshain-Kreuzberg:

– Karl-Marx-Allee

– Moritzplatz

– Kleiner Bunkerberg

– Wriezener Park, Lokschuppen und Parkfläche

– Baerwaldstraße

– Krautstraße (Pflanzkübel)

Text: red, Bild: IMAGO / blickwinkel