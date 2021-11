Reinickendorf: Laternenumzug für Familien

Am 11. November ist St. Martin und damit Zeit, den dunklen Herbstabend mit Laternenlicht zu erhellen. So auch in der Alten Fasanerie.

Die Alte Fasanerie lädt an diesem Tag Familien zum Laternenfest ein. Los geht es um 15 Uhr zunächst mit dem traditionellen Laternenbasteln. Die Bastelmaterialien sind gegen eine kleine Spende vorhanden. Um 17 Uhr startet dann der gemeinsame Laternenumzug von der Alten Fasanerie aus. Unterwegs gibt es in diesem Jahr eine Rede und besinnliche Gedichte zu hören.

Lagerfeuer mit Stockbrot

Der Umzug endet gegen 18 Uhr wieder am Startpunkt. Dann lädt die Alte Fasanerie des Elisabethstifts die fleißigen Laternenträger noch zu einem Lagerfeuer mit Stockbrot und heißer Suppe ein. Da die Veranstaltung unter freiem Himmel stattfindet, ist eine Anmeldung nicht erforderlich. Allgemeine Abstands- und Hygieneregeln müssen laut den Veranstaltern eingehalten werden.

Text: red., Bild: IMAGO/snapshot