Wasserbüffel aus Gehege im Tegeler Forst ausgebüchst

Sechs Wasserbüffel haben in der vergangenen Nacht ihr Unwesen in Hermsdorf getrieben.

„Letzte Nacht erhielten unsere Kolleginnen und Kollegen vom A12 und A11 einen ganz wilden Auftrag“, heißt es von der Pressestelle der Polizei Berlin. „Eine Wasserbüffelherde, die zu sechst unterwegs war, hat in Reinickendorf die (Vor-)Stadt unsicher gemacht. Die Tiere trampelten eine Weile durch Hermsdorf und zogen dann durch den Wald weiter Richtung Heiligensee“, so die Polizei weiter. Dort landeten sie nach ihrem etwa vierstündigen Ausflug schließlich in einer Sackgasse im Diakonie-Zentrum. Zuvor hatten sie aber bereits einige Vorgärten verwüstet. Sie wurden schließlich von einem Verantwortlichen verladen und zurück in ihr Gehege gebracht.

Die Wasserbüffel leben seit Mai 2015 auf den Fließwiesen im Tegeler Forst und dienen dort als „tierische Rasenmäher“.

Text: red., Bild: IMAGO/Jürgen Ritter