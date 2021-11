Spandaus Altstadt ist Filmstar

Ein Imagefilm wirbt jetzt für die mehr als 420 Angebote der historischen Spandauer Altstadt und der modernen Spandau Arcaden.

Seit September ist das neuen Online-Portal altstadt-spandau.de als Herzstück der gemeinsamen Vermarktungsstrategie der Gewerbetreibenden der Altstadt und der Spandau Arcaden online.

Hier können alle Besucher die Vielfalt des Spandauer Zentrums entdecken, sich über sämtliche Angebote informieren und sich Ideen für den nächsten Bummel holen.

Große Vielfalt

Nun ergänzt ein eigens kreierter Imagefilm das Spektrum der Webseite und wirbt filmisch für die über 420 Angebote der historischen Altstadt und der modernen Spandau Arcaden.

Hier offenbart sich eine Vielfalt, die sogar die Hamburger Shoppingangebote übertrifft und in ihrer Mischung aus Shopping, Kultur, Handwerk und Dienstleistungen, Gastronomie und Gesundheitsversorgung einmalig ist.

So schlendert die Protagonistin des Films auf ihrem Weg durch die größte Fußgängerzone Berlins in fünf Minuten sowohl zum idyllischen Havelufer als auch zum Bahnhof Spandau.

Viel zu bieten

Die moderne Station bietet Anschlüsse des öffentlichen Nah- und Fernverkehr inkusive ICE. Er verbindet Spandau mit Deutschland, dem Brandenburger Umland und dem Rest Berlins und in bingt Spandauer und ihre Gäste in nur 19 Minuten nach Mitte.

„Ein Tag in Spandau“ verbindet: Die Zuschauer begleiten unsere Spandauerin auf ihrem Weg durch die Altstadt und erleben so aus erster Hand, was – und dass Spandau alles zu bieten hat.

Wer großstädtisches Shoppingerlebnis unter einem Dach sucht, findet in den Arcaden über 125 Anbieter bekannter Marken und Filialisten.

Von Wasser umgeben

Inhabergeführte Traditionsunternehmen und kulinarische Angebote gibt es nur eine Kreuzung weiter in der einzigartig mittelalterlichen Kulisse der Altstadt, Berlins größter Fußgängerzone. Alles umgeben von Wasser, Historie und Ausflugszielen.

„Einfach entSpandau – echtes Berlin“ ist das Motto der Kampagne, die nicht nur im Film, sondern aktuell auch berlinweit und im Umland mit großformatigen Motiven für die Vielfalt im Zentrum wirbt.

Text: Redaktion, Bild: Bezirksamt Spandau