Manegenzauber im Advent mit Cabuwazi

Der Chaotisch bunte Wanderzirkus (Cabuwazi) präsentiert allen Zirkusbegeisterten wieder zauberhafte Shows im Advent – in Hohenschönhausen, Marzahn und Treptow.

„Wir von Cabuwazi sind sehr froh, dass wir alle großen und kleinen Zirkusbegeisterten in diesem Jahr den Advent wieder mit unseren Manegenzauber-Shows versüßen können“, teilen die Veranstalter und Mitmacher des Chaotisch Bunten Wanderzirkus mit.

Für Kinder ab vier Jahre

Die Trainingskinder der Standorte in Hohenschönhausen, Marzahn und Treptow zeigen, was sie im letzten Jahr gelernt haben. Besucher können sich von dem weihnachtlichen Programm des jüngsten Standorts in Hohenschönhausen verzaubern lassen, auf die magische Reise des Nussknackers von den Marzahner Cabuwazi-Artisten mitnehmen lassen und dabei sein, wenn die Kinder in Treptow ihre Gedanken zu Klima, Umweltschutz und Teilhabe auf die Bühne bringen. Denn: Erwachsene wissen nicht immer alles besser – und so retten die Cabuwazi-Artisten in ihrem Stück die Erwachsenen. Die Shows sind geeignet für alle ab vier Jahre.

Termine und Tickets für alle Shows gibt es hier.

Zimt und Zauber

Zusätzlich zu den Shows an den drei Cabuwazi-Standorten gibt es auch dieses Jahr das Gastspiel der Marzahner Gruppen im Varieté Wintergarten zu bewundern – in diesem Jahr

bringen die Kinder die Geschichte von „Sterntaler“ auf die Bühne.

Weitere Informationen sind hier zu finden.

Terminübersicht für die drei Standorte

Hohenschönhausen

Termine:

Mi., 1.12.2021, 16:00 Uhr

Do., 2.12. 2021, 16:00 Uhr

Sa., 4.12. 2021, 16:00 Uhr

So., 5.12. 2021, 16:00 Uhr

Eintritt: 7 Euro Erwachsene, 5 Euro Kinder (unter 18 Jahre)

Marzahn

Termine:

Sa., 04.12.2021, 14:30 Uhr

Sa., 04.12.2021, 17:00 Uhr

Sa., 11.12.2021, 14:30 Uhr

Sa., 11.12.2021, 17:00 Uhr

So., 12.12.2021, 14:30 Uhr

So., 12.12.2021, 17:00 Uhr

Di., 14.12.2021, 09:30 Uhr

Di., 14.12.2021, 11:30 Uhr

Mi., 15.12.2021, 09:30 Uhr

Mi., 15.12.2021, 11:30 Uhr

Sa., 18.12.2021, 14:30 Uhr

Sa., 18.12.2021, 17:00 Uhr

Mo., 20.12.2021, 09:30 Uhr

Mo., 20.12.2021, 11:30 Uhr

Di., 21.12.2021, 09:30 Uhr

Di., 21.12.2021, 11:30 Uhr

Einlass ist 45 Minuten vor Showbeginn. Kaffee, Kakao, Weihnachtsgebäck, Popcorn

und Ähnliches können vor der Show gekauft werden.

Eintritt: 9 Euro Erwachsene, 5 Euro Kinder (unter 18 Jahre)

Treptow

Termine:

Sa., 11.12.2021, 16:00

So., 12.12.2021, 16:00

Sa., 18.12.2021, 16:00

So., 19.12.2021,16:00

Di., 21. 12.2021, 10:00 (Matinée)

Mi., 22. 12.2021, 10:00 (Matinée)

Eintritt: 7 Euro, Kinder 3 Euro

Wintergarten Varieté

Termine:

So., 21.11.2021, 11.00, 14.00

So., 28.11.2021, 11.00, 14.00

So., 05.12.2021, 11.00, 14.00

Mi., 08.12.2021, 11.00, 14.00

So., 12.12.2021, 11.00, 14.00

Mi., 15.12.2021, 11.00, 14.00

So., 19.12.2021, 11.00, 14.00

Mi., 22.12.2021, 13.00, 16.00

Do., 23.12.2021, 13.00, 16.00

Mo., 27.12.2021, 13.00, 16.00

Di., 28.12.2021, 13.00, 16.00

So., 09.01.2022, 11.00, 14.00

So., 16.01.2022, 11.00, 14.00

So., 23.01.2022, 11.00, 14.00

So., 30.01.2022, 11.00, 14.00

Eintritt: ab 16,00 Euro (Kind) / 20,00 Euro (Erwachsene)

Text: red, Bild: Thomas Kierok