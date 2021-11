Berlin startet Modellprojekte für Obdachlose

„Die Mittel aus dem EU-React-Programm haben wir dafür verwendet, wohnungslosen Menschen in der Stadt neue Unterkünfte im 24/7-Betrieb anzubieten. Unsere Erfahrungen mit diesen Unterkünften in der Corona-Pandemie haben gezeigt, dass sich das Leben vieler obdachloser Menschen verbessert, wenn sie in einer sicheren Unterkunft leben, dort verpflegt und beraten werden und zur Ruhe kommen können.“

Neue Kraft und neuer Mut

Dr. Christian Ceconi, Direktor und Theologischer Vorstand der Berliner Stadtmission: „Wir haben während der Pandemie sehr gute Erfahrungen mit den neu geschaffenen 24/7-Einrichtungen gemacht. Denn sie bieten Menschen ohne Obdach zusätzlich zu Essen, Trinken und einem warmen Schlafplatz auch einen Schutzraum, an dem sie zur Ruhe kommen sowie durch eigenes Aktivwerden Wertschätzung und Selbstwirksamkeit erfahren können. Wenn der Stress des Lebens auf der Straße wegfällt, erhalten die Menschen so die Chance, neue Kraft und Mut zu fassen.“

Mario Hilberer, Leiter des Bereichs Wohnungslosen- und Behindertenhilfe beim Internationalen Bund Berlin-Brandenburg gGmbH: „Wir freuen uns, mit dem Betreiben einer 24/7-Einrichtung obdachlosen Menschen einen sicheren Raum zum Ankommen und Durchatmen bietet zu können. Die betroffenen Personen sollen dadurch die Chance erhalten, eigene Zielsetzungen zu verfolgen und mit psychosozialer Unterstützung Veränderungen ihrer Lebensumstände herbeizuführen und so weitere Hilfen in Anspruch nehmen zu können.“

