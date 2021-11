Lichtenberg: Bildungsmesse für Weltentdecker

JugendBildungsmesse Berlin am 6. November für junge Menschen, die sich über Auslandsaufenthalte informieren möchten.

Work & Travel, Au-Pair oder Schüleraustausch – viele junge Weltentdecker träumen davon, längere Zeit im Ausland zu verbringen und wertvolle Erfahrungen zu sammeln.

Es lohnt sich, die Zeit zu nutzen und den Blick jetzt in die Zukunft zu richten. Wer am Anfang der Auslandsplanung steht hat viele Fragen: Welches Programm passt zu mir? In welche Länder stehen zur Auswahl? Gibt es finanzielle Unterstützung?

Antworten darauf und viele weitere relevante Infos erhalten Interessierte auf der JugendBildungsmesse „JuBi“, welche am 6. November in der Max-Taut-Aula.

Umfassende Beratung

Neben internationalen Bildungsexperten und ehemaligen Programmteilnehmern sind auch Experten von weltweiser, Bildungsberatungsdienst und Veranstalter der Messe, vor Ort und beraten unabhängig zu Programmen wie Schüleraustausch, Sprachreisen, Freiwilligenarbeit, Work & Travel, Au-Pair sowie Praktikum beziehungsweise Studium im Ausland.

Thomas Terbeck, Gründer und Geschäftsführer von weltweiser, hat selbst bereits viel Zeit im Ausland verbracht und weiß worauf es ankommt: „Eine umfassende Vorbereitung und Beratung sind der Grundstein für die Wahl des individuell richtigen Programms – und somit nicht zuletzt für ein erfolgreiches Abenteuer im Ausland!“

Einzigartige Möglichkeit

Im Austausch mit den örtlichen Gesundheitsbehörden hat der Veranstalter ein umfassendes Hygienekonzept erarbeitet, das die sichere Durchführung der Messe auch in Corona-Zeiten gewährleistet.

Als erfolgreichste Spezial-Messe zum Thema „Bildung im Ausland“ bietet die JuBi nun wieder die einzigartige Möglichkeit, persönlich mit Anbietern in Kontakt zu treten und den Traum vom Auslandsaufenthalt in die Tat umzusetzen.

JuBi – Die JugendBildungsmesse in Berlin am 06.11.2021

Max-Taut-Aula

Fischerstraße / Schlichtallee

10317 Berlin

ÖPNV: S-Bahn 5, 7, 75 bis Nöldnerplatz,

Buslinien 194, 240, 396 bis Nöldnerplatz/Schlichtallee

10 bis 16 Uhr – Eintritt ist frei!

Text: Redaktion, Bild: weltweiser