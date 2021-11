Fußgängerzone Lausitzer Platz wird weiterentwickelt

„Bei uns im Bezirk geht es nicht mehr darum, ob wir eine Mobilitätswende brauchen, sondern darum, wie wir sie ausgestalten. Gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern schauen wir, wie wir die Innenstadt von morgen flächengerecht gestalten können. In der Beteiligung zum Lausitzer Platz können die Nutzerinnen und Nutzer ihre Wünsche und Ideen zu Erholung, Freizeit, Bewegung und Zugänglichkeit einbringen“, erklärt Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann.

Mit Flyern informiert

Die Anwohner werden in den nächsten Tagen per Flyer informiert, teilt das Bezirksamt mit. Am 24. November 2021, um 18.30 Uhr, findet in der Emmaus-Kirche der erste von drei Beteiligungsworkshops statt. Weitere Termine sind der 25. Januar 2022 und der 7. April 2022. Zudem ist die Beteiligung online auf mein.berlin.de möglich.

Es werden Leitlinien und ein Nutzungskonzept erstellt, welche Grundlage für das anschließende städtebauliche Wettbewerbsverfahren für die grundhafte Sanierung des Platzes sind.#

Mehr Aufenthaltsqualität

Die Bezirksverordnetenversammlung hatte die Errichtung der Fußgängerzone Lausitzer Platz im August 2020 beschlossen. Zudem hat das Bezirksamt den politischen Auftrag bekommen, die Aufenthaltsqualität in öffentlichen Räumen zu erhöhen, die Verkehrssicherheit auf Straßen zu maximieren und gleichzeitig öffentliche Räume gerechter zu verteilen und an die zu erwartenden Folgen des Klimawandels anzupassen. Die Fußgängerzone Lausitzer Platz wurde mit Anpassung der Beschilderung und Installation der versenkbaren Poller auf der Südseite (gen Skalitzer Straße) juni 2021 errichtet.

Sicherer Schulweg

Ein Ziel der Fußgängerzone sei auch ein sicherer Schulweg für die Schüler der Heinrich-Zille-Grundschule. Die Gebäude der Grundschule befinden sich auf beiden Seiten des Platzes, sodass Kinder teilweise mehrfach im Laufe des Schultags den Platz überqueren müssen. „Regeln des bislang dort geltenden verkehrsberuhigten Bereichs wurden bisher von Kfz-Fahrern konsequent missachtet, sodass weitere Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit notwendig wurden“, heißt es seitens des Bezirksamtes.

