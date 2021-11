Stadtradeln: Dreimal von Berlin nach Peking

Das offene Bezirksteam aus Treptow-Köpenick radelte im September fast 30.000 Kilometer. Das entspricht der dreifachen Fahrradstrecke von Berlin nach Peking.

Das Klima schonen, Berlin auf neuen Wegen entdecken und etwas für die Gesundheit tun: Vom 2. bis 22. September 2021 folgten 155 Teilnehmer im Team #Offenes Bezirksteam Treptow-Köpenick diesem Aufruf.

4.000 Kilogramm CO2 eingespart

Bereits zum wiederholten Male beteiligte sich der Bezirk mit einem eigenen Team am jährlich stattfindenden Wettbewerb Stadtradeln Berlin. Gemeinsam wurden innerhalb von drei Wochen 29.367,1 Kilometer mit dem Rad zurückgelegt.

Das entspricht in etwa der dreifachen Fahrradstrecke von Berlin nach Peking. Rund 4.350 Kilogramm CO2 konnten damit vermieden werden im Vergleich zu Autofahrten.

Radfahren im Alltag

Am 28. Oktober verlieh das Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin im Rathaus Treptow, Urkunden und Preise an die Gewinner mit den am meisten geradelten Kilometern im #Offenen Bezirksteam Treptow-Köpenick.

Der Streckenrekord innerhalb des Teams lag bei 1.186,5 Kilometer. Ziel des Wettbewerbs ist es, möglichst viele Menschen für das Radfahren im Alltag zu gewinnen.

Deshalb sind unter allen Teilnehmern, die mindestens fünf Kilometer mit dem Rad zurückgelegt haben, ebenfalls Preise verlost worden.

Mehr Informationen unter:

Das Stadtradeln

Der internationale Wettbewerb Stadtradeln des Klima-Bündnis lädt alle Mitglieder der Kommunalparlamente ein, als Vorbild für den Klimaschutz in die Pedale zu treten und sich für eine verstärkte Radverkehrsförderung einzusetzen.