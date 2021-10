Lichtenberg: Auszeichnung für den Dienst an der Poesie

Der Lichtenberger Bezirkstalers des Monats Oktober geht an zwei Mitglieder der Jury des Poetenwettbewerbes in Lichtenberg.

Bezirksbürgermeister Michael Grunst (Die Linke) verlieh die Auszeichnung Ende Oktober in der Begegnungsstätte Karlshorst an Petra Rößler und Hanns Beyer. Beide engagieren sich seit mehreren Jahren in der Jury des Wettbewerbes und auch darüber hinaus ehrenamtlich im Bezirk. Der Poetenwettbewerb wird jährlich vom Amt für Soziales ausgerufen – daran beteiligen sich zwischen 40 bis 70 Autoren.

„Ich danke Petra Rößler und Hanns Beyer herzlich für ihr langejähriges Engagement in so vielen verschiedenen Bereichen des Bezirks und vor allem in der Jury des Poetenwettbewerbs. Ihre Tätigkeit ist ein Beweis dafür, wie sehr ehrenamtliches Engagement unseren Bezirk bereichert. Ich wünsche beiden auch für ihre zukünftigen Projekte viel Erfolg und viel Freude“, kommentierte Bezirksbürgermeister Michael Grunst (Die Linke) die Auszeichnung.

Mit Liebe zur Literatur

Petra Rößler ist seit 2012 Mitglied der Jury des Poetenwettbewerbes. Ausschlaggebend dafür war und ist ihre Liebe zur Literatur. Darüber hinaus war sie ca. 6 Jahre lang Lesepatin an verschiedenen Grundschulen in Lichtenberg. In der Begegnungsstätte Karlshorst leitet sie seit mehreren Jahren wöchentlich die Gruppe „Gedächtnistraining“.

Einsatz für den Senioren-Newsletter

Seit der Lichtenberger Seniorennewsletter „Bunt statt Grau“ im Jahr 2016 in Leben gerufen wurde, ist Petra Rößler Teil des Redaktionsteams und schreibt regelmäßig Artikel. Sie schreibt außerdem für das Journal „55 Plus“ vom apercu-Verlag.

Ein Mann vom Fach

Hanns Beyer ist seit 2007 in der Jury des Poetenwettbewerbes tätig. Bereits in seinem Berufsleben gehörten Literatur und das Schreiben von Synchrontexten zu seinen täglichen Aufgaben. Auf Grund seiner beruflichen Erfahrungen wurde er von den Jurymitgliedern zum Sprecher der Jury berufen und hält jedes Jahr zur Abschlussveranstaltung der Poetenwettbewerbe die Laudatio.

Auch im Gratulationsdienst unterwegs

Darüber hinaus arbeitete Hanns Beyer lange Jahre ehrenamtlich im Gratulationsdienst des Sozialamtes. Bei seinen Besuchen anlässlich der Jubiläen hat er viel über die Jubilare und deren Biografien erfahren und dies literarisch verarbeitet. Während der Pandemie engagierte sich Hanns Beyer in der Kiezspinne Frankfurter Allee Süd.

Berlin ist „Europäische Freiwilligenhauptstadt 2021“. Deshalb verleiht der Bezirk Lichtenberg im Jahr 2021 den Bezirkstaler monatlich als besondere Ehrung für ehrenamtliches Engagement im Bezirk.

Vorschläge für die Ehrung können von Initiativen, Vereinen, Unternehmen, Einzelpersonen oder Institutionen eingebracht werden. Sie müssen aussagekräftig begründet sein und können an Sabine Iglück geschickt werden:

sabine.iglueck@lichtenberg.berlin.de

Text: red, Bild: IMAGO / VWPics