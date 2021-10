Am Wochenende: Elsenbrücke gesperrt

Komplettsperrung der Elsenbrücke für Autoverkehr von Sonnabend bis Sonntag wegen Umrüstung der Ampelanlagen.

Im Zuge der Bauarbeiten an der Elsenbrücke werden am kommenden Wochenende (30./31. Oktober) die Ampelanlagen umgerüstet sowie die Schaltzeiten der verschiedenen Lichtsignalanlagen angepasst und neu eingestellt. Daher ist es notwendig, die Elsenbrücke kurzzeitig von Sonnabend, den 30. Oktober, 6 Uhr, bis Sonntag, den 31. Oktober, 17 Uhr, für den Autoverkehr komplett zu sperren. Der Rad- und Fußverkehr kann in dieser Zeit weiterhin uneingeschränkt den nordwestlichen Teil der Elsenbrücke nutzen.

Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die ausgeschilderte Umleitung über die benachbarte Oberbaumbrücke oder alternativ die Minna-Todenhagen-Brücke zu nutzen.

Text: red, Bild: IMAGO / Sabine Gudath