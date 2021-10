Neu im Plänterwald: Ein Haus für Fledermäuse

Das neue Haus für Fledermäuse im Plänterwald gilt als Pilotprojekt hinsichtlich Form und Funktionalität.

Alle in Deutschland vorkommenden Fledermausarten sind naturschutzrechtlich besonders und streng geschützt. Ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten werden jedoch durch Gebäudesanierungen, Dachausbau sowie die Beseitigung wertvoller Biotop- und Altbäume in ihrer Funktion stark beeinträchtigt oder zerstört. Die Schaffung von Fledermausersatzquartieren ist eine wichtige Maßnahme für den Erhalt und die Stärkung der Fledermauspopulationen und wird in Berlin durch verschiedene Projekte gefördert (zum Beispiel durch die Stiftung Naturschutz Berlin und den NABU).

Hilfe für die Fledermaus

„Im Auftrag des Umwelt- und Naturschutzamtes wurde am 26. Oktober ein Fledermaushaus im Plänterwald aufgestellt. Es handelt sich hierbei um ein Pilotprojekt hinsichtlich Form und Funktionalität. Ziel ist es, sowohl Sommer- als auch Winterquartiere für Fledermäuse zu schaffen. Perspektivisch soll das Fledermaushaus auch an Standorten eingesetzt werden, an denen geeignete Strukturen für Fledermausquartiere nicht ausreichend vorhanden sind“, sagt Stadtrat Bernd Geschanowski. Das Haus im Plänterwald ist bisher das einzige im Bezirk.

Zwei Etagen und Zeltdach