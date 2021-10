Blutspenden auch trotz Impfungen möglich

Nach den Herbstferien ruft der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost in Berlin wieder zum Blutspenden auf. Hintergrund ist die kurze Haltbarkeit der Blutpräparate, die aus dem Spenderblut gewonnen werden. Je nach Präparat liegt sie nur bei 5 Tagen bis zu 5 Wochen.

Viele Spendenwillige fragen sich, was es bei einer Blutspende zu beachten gilt, wenn am eine Influenzaschutzimpfung plant oder erhalten hat. Denn als Zeitpunkt für eine Grippeschutzimpfung wird der Herbst empfohlen, idealerweise zwischen Oktober und Dezember – also vor Einsetzen der sogenannten Influenzawelle, die meist zur Jahreswende beginnt.

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie lag die Zahl der verabreichten Grippeschutzimpfungen in Deutschland in der vergangenen Grippesaison 2020/2021 besonders hoch. Das Bundesgesundheitsministerium (BMG) stellt für die Saison 2021/2022 über 26 Millionen Dosen Influenzaimpfstoff zur Verfügung.

Grippeschutz hat normalerweise keinen Einfluss auf Bluspende

Wichtig zu wissen: Wer eine Grippeschutzimpfung erhalten hat, nach der Impfung keine Krankheitssymptome aufweist und sich wohl fühlt, kann am Tag nach der Impfung sofort wieder Blut spenden.

Auch nach einer Impfung mit den in Deutschland zugelassenen Impfstoffen gegen das Corona-Virus ist eine Blutspende am Tag nach der Impfung möglich, sofern sich die geimpfte Person gesund fühlt.

Anmeldungen dringend erforderlich

Auf allen DRK-Blutspendeterminen gelten nach wie vor zahlreiche Schutzmaßnahmen, die dazu dienen, das Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus für alle anwesenden Personen so gering wie möglich zu halten. Um eine Terminreservierung wird gebeten. Sie hilft auch dabei, die Anzahl von Anwesenden auf den Terminen zu steuern und die Abstandsregeln einzuhalten. Reservierungen für die Blutspendetermine sich hier oder auch über die kostenlose Hotline 0800 11 949 11 möglich.

Reiserückkehrer: Bitte beachten

Für Reiserückkehrer aus dem Herbsturlaub gilt, dass Blutspendewillige, die innerhalb der letzten zehn Tage vor der Blutspende aus dem Ausland zurückgekehrt sind, müssen bei der Anmeldung einen Impf-, Test- oder Genesenen-Nachweis vorlegen – 3-G-Regel (Testergebnis darf nicht älter als 24 Stunden sein).

Text: red, Bild: xxx