Lichtenberg: Kunstauktion zugunsten der „Kinder von Tschernobyl“

Die diesjährige Lichtenberger Kunstversteigerung zugunsten der Aktion „Kinder von Tschernobyl“ findet am 5. November um 19 Uhr in der rk– Galerie für zeitgenössische Kunst im Rathaus Lichtenberg, Möllendorffstraße 6 statt.

Für die Versteigerung haben 64 Künstler 194 Kunstwerke gespendet. Weitere 22 Kunstwerke wurden aus Sammlungen überlassen.

Der Aktionskreis „Kinder von Tschernobyl“ wurde 1990 gegründet, um Kindern zu helfen, die unter den Folgen des Reaktorunfalls leiden. 35 Jahre nach der Katastrophe sind die Spätschäden in und um Tschernobyl nach wie vor verheerend. Schwerpunkt der Arbeit ist die Sommerferienaktion, die Kindern aus Gomel in Belarus einen mehrwöchigen Aufenthalt in Deutschland ermöglicht.

Gesamter Erlös für die Erholung der Kinder

Viele dieser Kinder haben gesundheitliche Probleme oder sind in der Entwicklung zurückgeblieben. Die Aktion gibt ihnen eine Auszeit von der Dauerbelastung und ihrem Immunsystem die Möglichkeit, sich zu erholen. Der gesamte Erlös aus der Kunstversteigerung kommt dem Aktionskreis „Kinder von Tschernobyl“ für seine Arbeit zu Gute.

Namhafte Künstler im Angebot

Am Abend des 5. November können vorwiegend Grafiken von namhaften Kreativen erworben werden, so von Marguerite Blume-Cárdenas, Manfred Butzmann, Friedrich-Wilhelm Fretwurst, Antje Fretwurst-Colberg, Stefan Friedemann, Margit Grüger, Sabina Grzimek, Michael Hegewald, Walter Herzog, Wolfgang Leber, Harald Metzkes, Nuria Quevedo, Anna Franziska Schwarzbach oder Hans Vent.

Eine Vorbesichtigung der Versteigerungsexponate ist vom 1. bis 3. November von 10 bis 18 Uhr möglich. Auch ein Katalog der Werke wird dann ausliegen Ein Nachverkauf zum Schätzpreis findet am 17. November, 10 bis 18 Uhr statt.

Auktionen haben eine lange Tradition

Die Kunstversteigerung ist eine Kooperation des Aktionskreises Evangelischer Kirchengemeinden „Kinder von Tschernobyl“ in Zusammenarbeit mit der rk– Galerie für zeitgenössische Kunst und dem Graphik-Collegium Berlin e.V. Sie steht unter der Schirmherrschaft des Lichtenberger Bezirksbürgermeisters Michael Grunst und Britta Albrecht-Schalla, Gemeindepädagogin im Pfarrdienst in der Evangelischen Kirchengemeinde Lichtenberg. Seit 1992 wurden bei den Kunstversteigerungen in Lichtenberg knapp 87.000 Euro für betroffene Kinder gesammelt.

Text: red, Bild: BA Lichtenberg