Lichtenberg: „Sport frei“ an der Siegfriedstraße

Nach umfangreichen Umbau- und Sanierungsarbeiten im Stadion des BVB 49 an der Siegfriedstraße 71 wurde die Sportanlage am vergangenen Samstag feierlich eröffnet.

Lichtenbergs Bezirksbürgermeister Michael Grunst (Die Linke), der Stadtrat für Schule und Sport, Martin Schaefer (CDU), und der Vorstand der Berliner Wasserbetriebe, Frank Bruckmann ließen sich bei einem Rundgang das neu gestaltete Gelände vom Fachbereichsleiter Sport des Bezirksamtes, Klaus Landmann, zeigen.

Auch für Nachbarn nutzbar

Hauptnutzer der neuen Sportanlage sind der BVB 49 e.V. und der JFC Berlin. die neuen drei Tennisplätze werden von der Sportgemeinschaft BSG Wasser 75 e.V. bespielt. Darüberhinaus sind alle Angebote und Flächen auch von Lichtenberger Nachbarn nutzbar. Eine Anmeldung genügt und außerhalb der reservierten Vereinszeiten können die Flächen auch von privaten Sportlern und Sportgruppen genutzt werden.

Völlige Neugestaltung

Die Sportanlage mit historischen Wurzeln bis in die Anfänge des 20. Jahrhunderts war in die Jahre gekommen. Eine Schwimmbad-Ruine, eine baufällige Tribüne mit Kegelbahn und ein Fußballplatz mit Aschenbahn bildeten eine Anlage, die den aktuellen Erfordernissen für die Ausübung von Breitensport nicht mehr genügte. In vierjähriger Bauzeit und mit einer Investitionssumme von insgesamt 6,2 Millionen Euro entstanden nun ein Großspielfeld und zwei Kleinspielfelder mit Kunstrasen und Trainingsplatzbeleuchtung, eine kunststoffbelegte 250-Meter-Laufrunde, eine Sprintgerade auf Kunststoff mit leichtathletischen Nebenanlagen, zwei Badmintonfelder, zwei Beachvolleyballfelder, drei Tennisfelder mit Trainingsplatzbeleuchtung, ein sogenannter Kraftkreis mit Athletikangeboten und Außensportgeräten sowie eine Felsenanlage zum Klettern für Kinder.

Hightech in Wand und Boden

Technische „Leckerbissen“ bilden die interaktive Torwand und die datengespeiste Sprintstrecke. An der Torwand können sich Elfmeterschützen per App mit anderen Teilnehmern an Torwänden in ganz Europa verbinden und und Turniere im Freistoßschießen durchführen. „Die Technik ist randalesicher konstruiert“, erläuterte der BVB-Sportwart zur Einweihung der Anlage.

Weiteres Technik-Highlight: Die 250 Meter Rundlaufstrecke, die um eine bunt gestaltete Wildblumenwiese führt, ist mit einer Zeiterfassungsanlage versehen, in die sich die Läufer per App einloggen und ihre Leistungen mit Fitnessuhr oder Smartphone abrufen können.

Betriebssportgemeinschaft der Wasserbetriebe ist neu dabei

Dank der Neuordnung der Gesantanlage war es möglich, Platzkapazitäten für die Abteilungen Fußball und Tennis der BSG Wasser 75 bereitzustellen. Letztere hatten ihre Tennisanlage bisher Am Beelitzhof, mussten diese aber aufgeben, weil dort Unterkünfte für Flüchtlinge gebaut wurden.

Der Bezirk Lichtenberg stellte aus seinen eigenen Haushaltsmitteln 1,8 Millionen Euro zur Verfügung. Außerdem wurde Geld aus dem Sportanlagensanierungsprogramm des Landes Berlin und aus zweckgebundenen Mitteln der Berliner Wasserbetriebe bereitgestellt.

Ab November nutzbar

Für acht Sportvereine und die Lichtenberger Bevölkerung stehen die modernen Sportanlagen ab dem 1. November 2021 zur Verfügung. Einen Tag der offenen Tür mit zahlreichen Aktionen planen die ansässigen Vereine für Mai 2022.

Text und Bilder: Stefan Bartylla