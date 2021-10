City-Play – Diese Spielmatte unterstützt Berliner Kinder 

Kennen Sie eine Schule, Stiftung, Verein, Unterkunft oder Betreuungsstätte für Kinder, die in Berlin Unterstützung brauchen könnte? Dann kann man ganz einfach helfen! City-Play, die Firma, die eine Berliner Spielmatte hergestellt hat, verschenkt eine Reihe von Spielmatten an Kinderorganisationen, die sie nutzen können.

City-Play ist eine lustige und lehrreiche Spielmatte mit mehr als 25 Symbolen und vielen kleinen Details aus Berlin. Auf dieser Spielmatte können Kinder durch die Hauptstadt fahren, Geschichten spielen oder einfach nur die Stadt kennenlernen.

Die Spielmatte ist 115 x 175 cm groß, hat eine rutschfeste Unterseite und ist oben weich, einfach sauber zu halten und das Material ist recyclebar. Außerdem ist es für Fußbodenheizung geeignet.

Die Aktion

City-Play möchte nun von jedem verkauften Spielmatte einen Euro in Form von Spielmatten an eine Schule, Stiftung, Unterkunft, ein Betreuungszentrum für Kinder oder ähnliches in der Stadt spenden.

Wie kommt die Spende nach Berlin?

Menschen oder Einrichtungen, die so eine Spielmatte für ihre Kinder gebrauchen könnten, sollten sich per Mail an kontakt@stadtspielteppich.de wenden. Wenn es sich bei der Organisation um eine Kinder-/Betreuungsorganisation der Stadt handelt, sendet der Hersteller eine oder mehrere Spielmatten kostenlos zu.

Text: red, Bild: City-Play