Friedrichshagen: Baubeginn am Marktplatz verschiebt sich

Die Planungen sehen auf dem Marktplatzeinen Brunnens sowie die Pflanzung von sechs Maulbeerbäumen vor. Sitzgelegenheiten sollen die Aufenthaltsqualität des Platzes deutlich verbessern. Die den Platz rahmenden Linden sollen dazu ergänzt werden.

Der Kirchvorplatz soll ein symmetrisches Wegekreuz sowie mit Stauden bepflanzte Hochbeete erhalten, welche ebenfalls Sitzgelegenheiten für Jung und Alt bieten werden.

Durch die Senatsverwaltung wurden darüber hinaus auch Mittel für Kunst am Bau bereitgestellt. In Abstimmung mit dem bezirklichen Kulturamt erfolgen in Kürze erste Besprechungen über deren mögliche Verwendung.

Die Gesamtmaßnahme, die seit 2018 konkret geplant wird, wird finanziert aus dem sogenannten Plätzeprogramm und ist mit 985.000 Euro veranschlagt worden.

Text: red, Bild: IMAGO / Jürgen Ritter