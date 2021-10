Treptow-Köpenick: Es wird weiter geimpft

Gemeinsam mit der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung sowie dem mobilen Impfteam des DRK Müggelspree wird es weitere Impfangebote im Bezirk Treptow-Köpenick geben. Darüber informiert das Bezirksamt.

Sowohl am 1. und 2. November 2021 als auch am 29. und 30. November 2021 wird der Impfbus beim DRK-Klinikum Köpenick Halt machen. Dort können alle Berliner eine Impfung mit dem Impfstoff Moderna erhalten. Auch Kinder ab 12 Jahren können sich impfen lassen, bis zum Alter von 15 Jahren in Begleitung der Erziehungsberechtigten, ab 16 Jahren wird ein von den Erziehungsbrechtigten unterzeichneter Aufklärungsbogen benötigt.

Das Wichtigste im Überblick

Mo., 1.11. und Di., 2.11.2021 von 11 bis 17 Uhr

Mo., 29.11. und Di., 30.11.2021 von 11 bis 17 Uhr

DRK Kliniken Berlin Köpenick, Salvador-Allende-Straße 2-8

