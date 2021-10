Machtwechsel in Reinickendorf: SPD, Grüne und FDP handeln Koalition aus

Politische Zeitenwende in Reinickendorf: SPD, Grüne und FDP starten Verhandlungen für eine Ampel-Koalition. Der Sozialdemokrat Uwe Brockhausen könnte Bezirksbürgermeister werden.

Die Sondierungsverhandlungen der letzten Wochen waren offenbar erfolgreich: SPD, Grüne und FDP haben am heutigen Donnerstag mit konkreten Gesprächen zum Abschluss eines gemeinsamen Koalitionsvertrages begonnen. Dies hatten die Parteigremien vorher beschlossen.

Die möglichen Partner einer neuen Zählgemeinschaft wollen über die

geschlossene Wahl eines Bezirksbürgermeisters und von Stadträten hinaus eine gemeinsame inhaltliche Agenda für die nächsten Jahre vereinbaren, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Die Gespräche sollen bis Anfang November

abgeschlossen werden. Bei den Themen Verkehr und Klimaschutz dürfte der Gesprächsbedarf besonders groß sein.

Schwarz-rotes Bündnis ist am Ende

Am 4. November könnte sich SPD-Spitzenkandidat Uwe Brockhausen, bislang Bezirksstadtrat und Vize-Bürgermeister, in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) zum Bezirksbürgermeister wählen lasen. Seit 2016 bilden CDU und SPD eine Zählgemeinschaft in der BVV.

„Wir freuen uns, dass nach guten Gesprächen die Chance besteht, einen echten Neustart für Reinickendorf zu erreichen“, erklärte SPD-Kreischef Jörg Stroedter. Die Grünen-Vorsitzende Klara Schedlich: „Die Ampel für Reinickendorf bedeutet Aufbruch statt Stillstand. Gemeinsam machen wir unseren Bezirk fit für eine nachhaltige Zukunft.“

Die Reinickendorfer FDP-Chefin Sibylle Meister betonte das Vertrauen zwischen den Parteien. „Wir wollen Reinickendorf in einer Fortschrittskoalition voran bringen“, so Meister.

Die CDU ist entsetzt

Die Aussicht auf eine Ampel-Koalition in Reinickendorf kommt überraschend und ist eine politische Zäsur. Seit Jahren ist der Bezirk im Berliner Norden eine CDU-Hochburg. Bei der Wahl zum Bezirksparlament im September wurde die Union mit 29 Prozent erneut stärkste Kraft, büßte allerdings 6,5 Prozent ein. Die SPD verbesserte sich leicht auf 23,8 Prozent. Mit Grünen und FDP, die ebenfalls hinzugewannen, käme ein rot-gelb-grünes Bündnis auf 45,4 Prozent der Mandate.

Bei der CDU Reinickendorf ist das Entsetzen groß. Den bisherigen Bezirksbürgermeister und CDU-Kreisvorsitzenden Frank Balzer betrifft die Entwicklung in der BVV allerdings nur noch indirekt, denn er wurde ins Abgeordnetenhaus gewählt. Und doch: „Die Reinickendorfer haben die CDU zur deutlich stärksten Kraft im Bezirk gewählt, weil sie sich eine CDU-geführte Kommunalpolitik wünschen“, so Balzer. „Wir bedauern, dass dieses Votum nicht berücksichtigt wird.“

Neue Rolle in der Opposition

Mit Grünen und FDP habe es seit der Wahl Kontakte gegeben, so Balzer. Doch nun deutet alles darauf hin, dass die CDU auf der Oppositionsbank landet.

Text: Nils Michaelis, Bild: IMAGO/Andreas Gora