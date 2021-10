Lichtenberg: Bürger bewerten Konzept für Karlshorst

Lichtenbergs Bezirksamt wird in der kommenden Woche den Entwurf des Rahmenplan-Konzeptes für das östliche Karlshorst vorstellen. Die öffentliche Informationsveranstaltung findet am 27. Oktober von 18 bis 20 Uhr in der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin in der Köpenicker Allee 39-57 statt.

Bereits im Vorfeld der Veranstaltung können Interessiert Fragen unter dem Betreff „Rahmenplan Karlshorst Ost“ an die Adresse karlshorst-ost@pfe-berlin.de senden.

Zusammenfassung des Materials

Ziel der Rahmenplanung ist es, die laufenden Planungsprozesse zusammenzufassen, den Fokus auf den Ausbau der Infrastruktur zu legen und Aussagen zur weiteren städtebaulichen Entwicklung zu treffen. In einer ersten Online-Beteiligung von Oktober bis Dezember 2020 wurde die Bestandsaufnahme vorgestellt. Die Unterlagen dazu sind im Internet unter http://mein.berlin.de/projekte/rahmenplan-karlshorst-ost einzusehen.

Bitte Corona-Maßnahmen beachten

Im Veranstaltungsraum ist nur eine begrenzte Anzahl von Personen erlaubt. Um Anmeldung per E-Mail an karlshorst-ost@pfe-berlin.de oder telefonisch unter (030) 921 01 94 14 wird gebeten. Angemeldete Personen erhalten eine Teilnahmebestätigung. Die Daten werden ausschließlich zur Kontaktnachverfolgung im Rahmen der Corona-Auflagen genutzt, teil dir Verwaltung mit. Für die Veranstaltung gilt die 3G-Regel. Ein Nachweis (geimpft, genesen oder getestet) sowie die Anmeldungsbestätigung sind notwendig. Während der Veranstaltung ist das Tragen einer medizinischen Maske verpflichtend.

