Herbststurm: Zoo und Tierpark Berlin bleiben am Donnerstag geschlossen

Aufgrund des angekündigten Herbststurms mit Orkanböen mit bis zu 100 Stundenkilometern, bleiben die Tore von Zoo und Tierpark in Berlin am 21. Oktober vorsorglich geschlossen. Herabfallende Äste des alten Baumbestandes könnten Besucher gefährden, auch die Tiere werden sicherheitshalber in Häusern und Stallungen untergebracht. Das Aquarium wird öffnen.

„Aus Erfahrung wissen wir, dass solche Unwetterwarnungen keinesfalls auf die leichte Schulter genommen werden sollten. Die Sicherheit unserer Gäste und Tiere hat für uns oberste Priorität. Da wir nicht voraussagen können, welche Auswirkungen der angekündigte Sturm in unserer Region haben wird, haben wir entschieden, Zoo und Tierpark morgen nicht für unsere Gäste zu öffnen“, erklärt Zoo- und Tierpark-Direktor Dr. Andreas Knieriem.

Aquarium mit normalen Öffnungszeiten

„Wir hoffen sehr, dass wir von größeren Schäden verschont bleiben“, ergänzt er. Sofern keine gravierenden Sturmschäden auftreten, werden Zoo und Tierpark am Freitag voraussichtlich wieder für die Besucher*innen öffnen. Das Aquarium Berlin wird regulär bis 18 Uhr geöffnet bleiben.

Wichtiger Gäste-Hinweis:

Zoo und Tierpark Berlin bleiben am 20. Oktober regulär geöffnet.

Gäste mit Tickets für den 21. Oktober werden gebeten, sich zwecks Umbuchung selbstständig an ticket@zoo-berlin.de beziehungsweise ticket@tierpark-berlin.de zu wenden. Die Mitarbeiter werden mit Hochdruck daran arbeiten, für jeden Gast schnellstmöglich eine passende Lösung zu finden.

Text: red, Bild: Zoo Berlin