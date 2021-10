Reinickendorf hat seinen ersten Pumptrack

Grünes Licht für wilde Fahrten: In Tegel ist jetzt der erste Pumptrack des Bezirks Reinickendorf eröffnet worden.

Das neue Spiel- und Sportangebot an der Ecke Eschachstraße/Hatzfeldtallee in T19egel dient der Bewegungsförderung. „Es ist ein Angebot um Balance, Kraft, Ausdauer und Geschicklichkeit zu trainieren und Routine auf den verschiedenen Rollsportgeräten zu erlangen“, so Bezirksstadträtin Katrin Schultze-Berndt (CDU).

Der Pumptrack ist ein Rundkurs und besteht aus einer Asphaltfahrbahn mit Wellen und Kurven aus modularen Beton-Elementen. Das Ziel beim Befahren eines Pumptracks sei es, die Vorwärtsbewegung ohne Pedalantrieb zu erlangen. Geeignet sei die Strecke für Fahrräder, BMX-Räder, Skateboards, Inlineskates, Tretroller, Laufräder und fast alles, was Räder hat, Autos natürlich ausgeschlossen.