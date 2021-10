Berliner Hörspielnächte starten am 22. Oktober

Ab dem 22. Oktober steht Berlin wieder im Zeichen der Hörspiele. Bis zum 31. Oktober können sich Bücherfreunde von den Hörspielen von „Stadt im Ohr“ durch das nächtliche Berlin führen lassen, Theateraufführungen besuchen oder beim Halloween-Special Gruselgeschichten am Lagerfeuer lauschen.

Die Hörspiel-Spaziergänge von „Stadt im Ohr“ führen Berliner durch bekannte und weniger bekannte Orte, etwa nach Friedenau oder entlang der Weddinger Künstlermeile an der Panke. Wer mitmachen will, kann sich die App runterladen und Tickets für knapp neun Euro erwerben. Diese sind täglich bis zum 31. Oktober abrufbar.

Mädchenorchester in Auschwitz

Andere Veranstaltungen sind zeitgebunden, so auch das filmische Hörstück „Noten in Not – Das Mädchenorchester von Auschwitz“, das am 23. Oktober, 19.30 Uhr, im Deutsch-Jüdischen-Theater am Hohenzollerndamm 177 aufgeführt wird. Das Mädchenorchester wurde 1943 von der SS gegründet, um die Offiziere im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau zu unterhalten und den Marsch der Gefangenen auf dem Hin- und Rückweg zur Zwangsarbeit zu begleiten. Die Aufnahme in das Orchester unter der Leitung der Dirigentin Alma Rosé, einer Nichte von Gustav Mahler, wird für die Mädchen zur musikalischen Lebensversicherung, denn sie wurden von der Zwangsarbeit und dem Tod in den Gaskammern verschont.

Spaziergänge im Garten

Am 29. Oktober lockt der traditionelle Hörspiel-Slam to go in die Gärten der Welt. Über Funkkopfhörer lauschen Besucher den Stimmen und Geschichten, ergänzt durch Soundeffekte und Geräuschkulissen wie im Hörspiel, während sie durch die Gärten schlendern. Die Touren starten um 15 und um 17 Uhr am Haupteingang der Gärten der Welt am Blumberger Damm 44. Tickets gibt es online auf der Webseite der Berliner Hörspielnächte.

Grusel am Lagerfeuer

Die Wagenburg Lohmühle nahe der Görlitzer Brücke lädt am letzten Tag des Festivals, dem 31. Oktober, schließlich zu einem bunten Open Air-Programm am Lagerfeuer ein. Los geht es um 16 Uhr mit einem Kinderprogramm. Ab 18.45 Uhr starten dann die Gruselstunden für Erwachsene. Auf dem Programm stehen „Carmilla, der Vampir“ und „Die Legende von Sleepy Hollow“. Der Eintritt ist kostenlos.

Text: kr, Bild: iStock/Getty Images Plus/Rohappy