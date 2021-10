Ausstellung am Obersee: „Im Sturz durch Raum und Zeit“

Erstmalig in der Geschichte des Mies van der Rohe Hauses am Obersee bespielt eine Ausstellung die ganze Weite des Außenraums. Die beiden gegenüberliegenden Ausstellungsräume des L-förmigen Mies van der Rohe Hauses werden als Positiv-Negativ-Raum aufgefasst und zueinander in Beziehung gesetzt.

Zwei Meter hohe Schachfigur aus Bronze

Der Künstler Gregor Hildebrandt, geboren 1974 in Bad Homburg, ist Professor für Malerei und Grafik an der Akademie der Bildenden Künste München. Er lebt in Berlin, wo er auch sein Studio betreibt. Der Künstler benennt seine Bilder, Skulpturen und Installationen häufig nach Musikern, Bands, Songs und Textzeilen.

Verbindung zur Musik

Er macht Kunst aus seiner Leidenschaft für Musik und seinem Interesse für das, wofür sie stehen kann – Jugend, Freundschaft und Gemeinschaft. Eine freie Assoziation auf „Raum-Zeit-Odyssee“, das diesjährige Thema des Mies van der Rohe Hauses, führte Gregor Hildebrandt zum Titel seiner Ausstellung. Er denkt, genauso wie Mies van der Rohe beim Entwerfen, das Haus außerhalb seiner Wände weiter.

Die Ausstellung ist in der Oberseestraße 60 bis zum 27. März zu sehen, dienstags bis sonntags 11 bis 17 Uhr, auch an Feiertagen. Der Eintritt ist frei.

Text: red, Bild: Mies van der Rohe Haus