Corona-Impfung und berlinpass in einem Rutsch

Sich gegen Corona impfen lassen und einen berlinpass mitnehmen: Dieses Angebot gibt es ab dem 25. Oktober im Bürgeramt Märkisches Viertel.

Ab dem 25. Oktober können sich Interessierte einen berlinpass im Bürgeramt Märkisches Viertel ausstellen lassen. Dieses Angebot richtet sich an alle Berliner, die Anspruch auf einen berlinpass haben, aber kein aktuell gültiges Exemplar besitzen. Diese Möglichkeit besteht vorerst bis zum 31. Dezember. Der berlinpass soll hilfsbedürftigen Berlinern die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Stadt erleichtern.

In der ersten Woche des Angebots, vom 25. bis zum 29. Oktober, wird zu den Öffnungszeiten des Bürgeramtes gemeinsam mit der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung ein Corona-Impfangebot organisiert. „Impfungen sind selbstverständlich auch unabhängig vom berlinpass möglich“, teilt das Bezirksamt Reinickendorf mit.

Auch Zweitimpfungen sind möglich

Es wird der Impfstoff von Moderna genutzt. Weder für die Impfung noch für den berlinpass müsse ein Termin gebucht werden. Geimpft werden alle Berliner, für die eine Impfung durch die Ständige Impfkommission empfohlen ist, auch Zweit- und Auffrischungsimpfungen seien möglich.

Gesundheitsstadtrat Uwe Brockhausen (SPD) wirbt für das Impfangebot: „Schützen Sie sich und andere durch eine vollständige Impfung gegen Corona. Im Bürgerbüro im Märkischen Viertel haben Sie die Möglichkeit, sich unkompliziert impfen zu lassen. Mit einer vollständigen Impfung ersparen Sie sich auch die nun kostenpflichtigen Corona-Schnelltests.“ Weitere Informationen zum Impfangebot gibt es hier.

Dies sind sie Öffnungszeiten Bürgeramt Märkisches Viertel, Wilhelmsruher Damm 141 C:

Montag: 8 bis 15.30 Uhr

Dienstag: 10 bis 18 Uhr

Mittwoch: 7.30 bis 14 Uhr

Donnerstag: 10 bis 18 Uhr

Freitag: 8 bis 13 Uhr

Text: red, Symbolbild: IMAGO/Xinhua