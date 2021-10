Mitte: Die Köpi-Wagenburg wird am Freitag geräumt

Inzwischen bereitet sich die Berliner Polizei und auch die Wagenburg-Bewohner auf die Räumungsaktion zum 15. Oktober vor.

In einer Meldung kündigt die Behörde an, dass vom 14. Oktober 15 Uhr, bis 15, Oktober 23.59 Uhr „in begrenzten Bereichen des Stadtteils Mitte“ die Nutzung des öffentlichen Geländes nur eingeschränkt möglich sei. Im angrenzenden Bereich der Köpenicker Straße, der Adalbertstraße und des Engeldamms werden in diese Zeit öffentliche Versammlungen und Aufzüge unter freiem Himmel verboten sein.

Park- und Versammlungsverbot

Insbesondere das Parken von Kraftfahrzeugen, Fahrrädern und motorisierten Zweirädern sowie das Aufstellen mobiler Behältnisse wie Kleidercontainer und Müllbehälter ist auf dem öffentlichen Straßenland ab sofort verboten untersagt.