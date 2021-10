Friedrichsfelde: Weihnachtliches Lichterfest im Tierpark

Nachdem das beliebte Lichterfest 2020 ausfallen musste, heißt es vom 17. November an wieder „Weihnachten im Tierpark“ mit großartigen Illuminationen.

Mit dem Duft von Tannengrün und Lebkuchen in der Nase dürfen die Gäste im Tierpark Berlin sich wieder von unzähligen Lichtern faszinieren lassen. Nachdem das beliebte Lichterfest nach der erfolgreichen Premiere 2019 im vergangen Jahr coronabedingt nicht stattfinden konnte, werden diesen Winter endlich wieder Lichtpunkte am Horizont funkeln.

Lichterfest am Schloss

Wenn der größte Tierpark Europas am Abend seine Tore schließt und Gibbons, Giraffen und Co. schlafen gegangen sind, verwandelt Weihnachten im Tierpark die einzigartige Parklandschaft in eine leuchtende Winterwelt.

Vorbei an Illuminationen auf dem Wasser und funkelnden Tierskulpturen schlängelt sich ein etwa zwei Kilometer langer Rundweg durch den Schlossgarten. In voller Pracht erstrahlt in seiner Mitte das historische Schloss Friedrichsfelde.

Nostalgisches Karussell

„Wie sehr wir uns in dunklen Zeiten einen Lichtblick herbeisehnen, wissen wir spätestens seit dem letzten Winter. Ich freue mich umso mehr, dass wir unseren Gästen in diesem Winter gleich mit einem ganzen Lichtermeer ein Lächeln ins Gesicht zaubern und sie ihren Alltag für einen Moment vergessen lassen können“, verkündet Zoo- und Tierpark-Direktor Dr. Andreas Knieriem.

Neben der Lichterkunst dürfen kleine Gäste bei einer Fahrt mit einem nostalgischen Dampfkarussell in winterliche Fantasiewelten reisen. An festlich geschmückte Hütten dürfen sich die Besucher auf saisonalen Köstlichkeiten und heiße Getränke freuen.

Malerische Winterwelt

Weihnachten im Tierpark ist ein Ereignis für die ganze Familie. Vom 17. November 2021 bis zum 9. Januar 2022 ist die malerische Winterwelt täglich von 17 bis 22 Uhr geöffnet. Nur an folgenden Tagen ist Weihnachten im Tierpark für Besucher geschlossen: 22./23./29./30. November und 24./31. Dezember 2021.

Karten für Weihnachten im Tierpark gibt es ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen und online sowie unter 01806 – 777 111* im Vorverkauf. (*0,20 EUR/Anruf aus dem dt. Festnetz / max. 0,60 EUR/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz)

Die Sicherheit und Gesundheit der Gäste und Mitarbeiter steht an oberster Stelle, daher haben die Organisatoren ein umfassendes Hygienekonzept erarbeitet. Festbeleuchtung, Musik und das gastronomischen Angebot werden selbstverständlich so platziert, dass die Tiere im Tierpark nicht beeinträchtigt werden.