Marzahn-Hellersdorfer Kalender: Kleine Kunstwerke für 2022

In diesem Jahr hat sich die Marzahn-Hellersdorfer Wirtschaftsförderung eine besondere Eigenwerbung ausgedacht: In einem Wandkalender für das Jahr 2022 sind Motive aus dem Bezirk im A3- Format als Aquarelle zu sehen.

Gezeigt werden Bezirksmotive aus dem Aquarellkasten der bekannten Illustratorin Jenny Boidol vom Label „bär von pappe“. Jedes Kalenderblatt ist ein kleines Kunstwerk. Bei den Illustrationen handelt es sich überwiegend um Gebäude, die das architektonische Antlitz unseres Bezirks prägen.

Mit Ihrer Maltechnik gelingt es Jenny Boidol, deren atmosphärische Gestalt, ihren Charakter und ihre besonderen Eigenschaften für den Betrachtenden einzufangen. Wegen ihrer außerordentlichen Bedeutung u?ber die Grenzen des Bezirks hinweg durfte ein Kalenderblatt aus den Gärten der Welt und dem Wuhletal allerdings nicht fehlen, zumal die Künstlerin ein besonderes Faible und Talent für Motive aus der Tier- und Pflanzenwelt hat.

Jedes Kalenderblatt vereint Kunst und Informatives miteinander

Wer kennt das nicht: Da steht ein schönes Gebäude im Kiez. Hundertmal und öfter ist man schon vorbeigegangen. Aber was verbirgt sich hinter der Fassade? Welche Geschichten stecken hinter den Mauern? Wer geht hier ein und aus? Denn schließlich sind Geschichten von Häusern immer auch Geschichten von Menschen. Daher gibt es auf den Rückseiten de r Kalenderblätter auch immer Geschichten zu den Fassaden. „Wir bringen dem Leser die Motive mit Informationen, aktuellem Foto und Porträts von Menschen näher, die entweder fu?r die Errichtung der Gebäude oder deren Erhaltung stehen oder sie mit Leben erfüllen“, so Projektleiter Dr. Oleg Peters.

Mit Illustrationen den Bezirk neu entdecken

Wirtschaftsstadträtin Nadja Zivkovic (CDU) versteht den Kalender „als sanfte Anregung, sich dem jüngsten Berliner Bezirk in seiner bunten Vielfalt zu öffnen und ihn erstmals oder auch neu zu entdecken. Nutzen Sie die Postkarten am Ende des Kalenders, um Freunde, Bekannte oder Nachbarn auf die schönen Orte in Berlins Bezirk mit den besten Aussichten aufmerksam zu machen. Im nächsten Jahr können wir auf 10 Jahre erfolgreiches Standortmarketing zurückblicken und Sie würden damit einen ganz persönlichen Beitrag leisten. Eine erste, kleine Bilanz finden Sie bereits in diesem Kalender“, lautet die Empfehlung der Stadträtin

Außergewöhnlicher Jahresbegleiter

Erschienen ist der Kalender „Marzahn-Hellersdorf illustriert“ in einer limitierten Auflage von 2.000 Exemplaren. Finanziert wurde der außergewöhnliche Jahresbegleiter aus dem Regionalbudget-Projekt „Marzahn-Hellersdorf – Berlins beste Aussichten“, das im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) mit Bundes- und Landesmitteln gefördert wird.

An folgenden Orten kann der Kalender zum Preis von zehn Euro erworben werden: Thalia im Eastgate (Marzahner Promenade 1a), Kaulsdorfer Buchhandlung (Heinrich-Grüber-Straße 9), Buchhandlung Petras (Fritz-Reuter-Straße 12), Biesdorfer Papeterie (Oberfeldstraße 179), Tourismusinformation (Hellersdorfer Straße 159), Bezirksmuseum Marzahn-Hellersdorf (Alt-Marzahn 51), Schloss Biesdorf (Alt-Biesdorf 55).

Mehr Infos gibt es hier online:

www.wirtschaftsfoerderung-mh.eu

www.mahe40.berlin

Text: Red, Bild: BA Lichtenberg