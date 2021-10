Marzahn-Hellersdorf: Modellbahnen am Kastanien-Boulevard

Am 23. und 24. Oktober veranstaltet die IG Modellbahn Hellersdorf eine Modellbahnausstellung. Gezeigt wird die drei mal zehn Meter große H0-Clubanlage „Neukirchen“ mit dem bekannten H0-Bahnbetriebswerk.

Auf der neuen im Bau befindlichen TT-Anlage wird der Zugbetrieb nach Fahrplan vorgeführt. Neu in der Kulisse ist ein historischer Feuerwehrnachbau im Maßstab 1:87 mit vielen verschiedenen realistisch gestalteten Feuerwehren.

Geboten werden zwei neue Kinderspielanlagen, an denen Kinder die Züge steuern. Die Veranstalter bitten um Einhaltung der 2G-Regel. Der Zugang zur Ausstellung ist vom Kastanienboulevard, ehemals „Apotheke am Kastanienboulevard“ , an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr möglich. Der reguläre Eintrittspreis beträgt drei Euro, Kinder zahlen einen Euro, Familien sieben Euro.

www.ig-modellbahn-hellersdorf.de

Text: red, Bild: IG Modellbahn