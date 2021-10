Neukölln: Hermannstraße bekommt Poller-Radweg

Bisher hatten es Radfahrer auf der Hermannstraße nicht gerade leicht. In knapp einer Woche bekommt die stark frequentierte Hermannstraße endlich den lang ersehnten geschützten Radweg.

Neu markiert werden laut Bezirksamt eine Radspur beziehungsweise eine gemeinsame Busspur sowie neue Lieferzonen für das Gewerbe an der Hermannstraße. Die neue Radspur wird an vielen Stellen durch Poller abgesichert. Auf Höhe der Schierker Straße entsteht eine zunächst provisorische Mittelinsel. „Die Radinfrastruktur auf der Hermannstraße ist ein wichtiges Signal für mehr Miteinander im Verkehr. Sie ist nötig für einen sicheren Radverkehr und bietet gleichzeitig mehr Übersicht für den Autoverkehr auf der bislang uneinheitlichen Führung mit anderthalb Spuren. Auch wenn der Weg bis zur fertigen Anordnung sehr zäh war – heute bin ich einfach nur glücklich, dass es losgeht. Und dann setzen wir uns zeitnah an die Planung für das nächste Stück bis zum Hermannplatz.“

Markierungsarbeiten beginnen am 18. Oktober

Ab dem 18. Oktober wird zunächst ab der Glasower Straße in Richtung Norden die Markierung für die neue Radspur sowie die neuen Lieferzonen bis zur Leinestraße aufgebracht. Anschließend folgt die Markierung in entgegengesetzter Richtung. Im Anschluss an die Markierungsarbeiten werden dann auf weiten Teilen der Hermannstraße Poller zur Absicherung der Radspur gebaut. Das Parken ist künftig in den betroffenen Bereichen der Hermannstraße nur noch zwischen 17 und 7 Uhr erlaubt. Tagsüber, also zwischen 7 und 17 Uhr, sind die bisherigen Parkflächen überwiegend als Lieferzonen ausgewiesen.

Die Markierungs- und Baumaßnahmen werden weitgehend als Tagesbaustelle erfolgen, verkündet die Behörde. Dadurch kommt es immer wieder zu temporären Verkehrsbeeinträchtigungen. Bis wann die Arbeiten abgeschlossen sein werden, steht noch nicht fest. Der Fortschritt der Maßnahmen sei auch wetterabhängig und dürften mehrere Wochen in Anspruch nehmen.

Text: red, Bild: IMAGO/Steinach