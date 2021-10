Spandau: Eine neue Mitte für Gatow

Angebote für alle Generationen: Die Dorfkirchengemeinde Gatow will ein soziales Zentrum errichten.

Die als „soziale Mitte“ angekündigte Anlaufstelle in Gatow soll eine Kindertagesstätte, Seniorenwohnen und einen Treffpunkt für Menschen jeden Alters unter einem Dach vereinen. Das Bezirksamt haben den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan im Süden von Spandau gefasst, heißt es aus der Verwaltung. Damit könne mit den konkreten Planungen des neuen Zentrums in der Plievierstraße begonnen werden.

So viel steht schon fest: Entstehen soll eine Kindertagesstätte mit rund 75 Plätzen, etwa zehn Seniorenwohnungen und ein Begegnungscafé mit Gemeinschaftsraum. Die bestehenden Gebäude auf den Grundstücken werden abgerissen. Das Projekt trägt den Arbeitstitel „Neue soziale Mitte Gatow“.

In Gatow fehlen Kitaplätze und Seniorenwohnungen

„Der Anlass dieser Planungsabsicht war, dass sich die Rahmenbedingungen innerhalb der Dorfkirchengemeinde Gatow in den letzten Jahren zunehmend geändert haben“, erklärt Bezirksstadtrat Frank Bewig (CDU). „Viele Kinder in der näheren und weiteren Umgebung haben keinen Kitaplatz. Zugleich denken ältere Gemeindemitglieder über einen Umzug in eine seniorengerechte Wohnung nach.“

Da es in der Kirchengemeinde kaum entsprechende Wohnungen gebe, müsse eine solche Wohnung außerhalb des Gemeindegebiets liegen. Bewig: „Ich freue mich daher sehr, dass dieser entscheidende Schritt gelungen ist, mehr Wohnangebote für ältere Gemeindemitglieder zu schaffen.“

Das Gemeindezentrum ist nicht mehr zeitgemäß

In die Planungsüberlegungen sei auch der Gedanke eingeflossen, dass das in den 1970er-Jahren errichtete Gemeindezentrum mit der dazugehörigen Hauswartwohnung in vielerlei Hinsicht nicht mehr den heutigen bautechnischen und gestalterischen Anforderungen entspreche.

Text: red, Symbolbild: Getty Images Plus/iStock/evgenyatamanenko