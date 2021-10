Ein Bogen für Zehlendorf: So wird das neue Rathaus aussehen

Das städtebauliche Gutachterverfahren für die Erweiterung des Rathauses Zehlendorf ist entschieden. Der Siegentwurf sieht einen Bogen vor, der alle Gebäude miteinander verknüpft.

Der Entwurf von MLA+ mit Lohrengel Landschaft überzeugte die Jury sowie die zukünftigen Nutzerinnen und Nutzer gleichermaßen. Das teilt die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen mit.

„Die Arbeit von MLA+/Lohrengel zeigt eine gelungene Einzelkörpersetzung, die mit ihrer ausgewogenen Höhenentwicklung überzeugt“, wird die Jury zitiert. „Der Altbau des Rathauses Zehlendorf wird respektvoll gefasst. Vom Eckgebäude mit dem Bürgersaal/BVV-Saal abgeleitet, entsteht ein neuer Baukörper gegenüber der Kirche. Zentraler Ort ist ein Platz in der Mitte des neuen Gebäudeensembles, von dem alle Nutzungen erschlossen werden.“

Der Platz macht viele Nutzungen möglich

Die Wegeverbindung vom Teltower Damm zur Kirche zeichne einen sinnfälligen Bogen, der alle Gebäude miteinander verknüpfend zum Platz hinführt. Der Platz ist multifunktional nutzbar. Alle Freiräume, Höfe und Wege sind grünplanerisch exzellent durchgearbeitet und bieten in die Zukunft gerichtete Anregungen für die wassersensible und klimagerechte Stadt.

Nutzungen wie Bibliothek, Gastronomie, Musikschul- und VHS-Räume seien in den Erdgeschossen am Platz für die Bürger gut erreichbar und leicht auffindbar, der „Welcome Desk“ des Rathauses hat am zentralen Platz eine sehr gute Adressbildung und stärke die Funktion des Platzes auch als Dienstleistungsort der Verwaltung. Das Gebäude der heutigen Gottfried-Benn-Bibliothek soll saniert und für Büros genutzt werden.

Auf dem Weg zu einem modernen Standort

Das Rathaus in Zehlendorf soll in den kommenden Jahren zu einem modernen und publikumsorientierten Dienstleistungs- und Verwaltungsstandort erweitert und umgebaut werden. Im Rahmen des städtebaulichen Gutachterverfahrens wurden die städtebaulichen Voraussetzungen und die räumlichen und flächenmäßigen Potentiale der zu errichtenden Neubauten untersucht. Außerdem wurde die Anbindung an das denkmalgeschützte Hauptgebäude geklärt und ein Konzept für die Umgestaltung der Freiflächen entwickelt.

Durch das Gutachterverfahren wurde ein Entwurf ausgewählt, der das größte Potenzial für die weitere Entwicklung des Standortes bietet. Dieser Entwurf bildet nun die tragfähige Grundlage für die Erstellung eines Bedarfsprogramms und den nachfolgend geplanten Realisierungswettbewerb.

Kaum belebte Fläche wird zum Mittelpunkt

Bezirksbürgermeisterin Cerstin Richter-Kotowski (CDU): „Der Entwurf von MLA+ mit Lohrengel Landschaft zeigt eindrucksvoll, wie es mit der Idee eines ,Bürgerhauses‘ gelingen kann, öffentliche Bereiche wie Bibliothek und Bürgeramt mit einem modernen Rathaus für die Verwaltung zu kombinieren. Dabei schafft der Entwurf auf der derzeit kaum belebten Fläche hinter den jetzigen Gebäuden einen neuen Mittelpunkt, der von den Bürgern und Mitarbeitern des Bezirksamtes Steglitz-Zehlendorf als Bereicherung empfunden werden wird.“

Sebastian Scheel (Die Linke), Senator für Stadtentwicklung und Wohnen, ergänzte: „Am Siegerentwurf überzeugt vor allem die sensible Einbindung des anspruchsvollen Flächenprogramms in die vorhandene städtebauliche Struktur und schafft so einen Ort, der sich zu einem neuen lebendigen Quartier entwickeln kann. Die sehr große Resonanz während der öffentlichen Beteiligung bestätige das bürgerschaftliche Engagement der Bürgerinnen und Bürger und das große öffentliche Interesse an einer neuen architektonisch-funktionalen und nachhaltigen Vision für das Rathaus Steglitz-Zehlendorf.“

Text: red, Visualisierung: MLA+ mit Lohrengel Landschaft