Lichtenberger Lichtermarkt ist für 2021 abgesagt

Der kleine Weihnachtsmarkt am Rathaus Lichtenberg war bislang immer eine gute Gelegenheit, sich mit der Familie, mit Freunden oder allein in die Adventszeit einzufinden Das bunt gemischtes Programm mit verschiedenen musikalischen Höhepunkten sorgt schon seit Jahren zum ersten Advent für Unterhaltung. Zahlreiche freie gemeinnützige Vereine, Schulen und Senioreneinrichtungen hatten an bunten Ständen vorwiegend selbst gefertigte Weihnachtsgeschenke, Handarbeiten und selbst gebackene Weihnachtsleckereien angeboten.

Auf diese Angebote und heißen Glühwein sowie Leckereien vom Grill müssen Fans des Lichtermarktes am Lichtenberger Rathaus in diesem Jahr verzichten, da der Traditionsmarkt aufgrund geltender Corona-Schutzbestimmungen nicht durchgeführt werden kann.