Steglitz-Zehlendorf: Neue Sporthalle für Lichterfelde-Ost

Für Schüler der Grundschule am Karpfenteich ist es eine ebenso gute Nachricht wie für Sportvereine in Lichterfelde-Ost: Die neu gebaute Karpfenteich-Sporthalle kann in einigen Tagen endlich genutzt werden.

„Großzügige Glasfassaden lassen viel natürliches Licht in die Halle und vermitteln einen Raumeindruck von Weite und Transparenz“, lässt das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf wissen. Die mit hellem Holz verkleideten Prallschutzwände fügen sich in das dezente Farbkonzept der Zweifeldsporthalle ein. Letztere lässt sich mittels eines Vorhangs bedarfsgerecht trennen. Der Zugang zum Spielfeld erfolgt über ein galerieartig gestaltetes Foyer.

Die Sporthalle wurde im September fertiggestellt. 2017 wurde mit dem Rückbau der alten Sporthalle begonnen. Der Bau selbst entstand im Zeitraum zwischen Sommer 2018 und Sommer 2021, das Richtfest wurde im Dezember 2019 gefeiert. Die Gesamtbaukosten liegen inklusive Rückbau bei knapp acht Millionen Euro, so das Bezirksamt.

Schüler warteten mehr als zehn Jahre auf die neue Halle

Dazu Bezirksbau- und Schulstadträtin Maren Schellenberg (Grüne): „Die Karpfenteichgrundschule wartet seit über einem Jahrzehnt auf diese neue Sporthalle. Die neue Halle ist ein kleines Juwel. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: nachhaltig, baulich attraktiv und wettkampfgerecht.“

Die feierliche Eröffnung der Sporthalle ist nach den Herbstferien geplant. Demnächst sollen die letzten Bauzäune fallen, damit auch die gesamten Außenanlagen zur Benutzung freigegeben werden können. Während der Rasen schon keimt, kommen zur Verschönerung des Geländes in Kürze noch weitere Anpflanzungen hinzu.

Um den Gesamtkomplex optisch abzurunden und eine ästhetische Einheit herzustellen, wird das Ende der 1960er-Jahre erbaute Bestandsgebäude der Grundschule voraussichtlich noch in diesem Jahr einen frischen Fassadenanstrich erhalten.

Vor wenigen Wochen wurde zudem der Sporthallenneubau der Grundschule am Stadtpark Steglitz feierlich eingeweiht.

Text: red, Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf