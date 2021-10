Fertigstellung nach sechs Jahren Bauzeit und Investitionen von 20 Millionen Euro.

Zwischen 2014 und 2021 wurden hier für Investitionen in Höhe von 20 Millionen Euro ein Ergänzungsbau (MEB) montiert, das Hauptgebäude vollständig saniert, ein Schul-Kiez-Zentrum ausgestattet und die Sporthalle saniert. Seit 2018 wurden zudem noch die Grünanlagen komplett neu gestaltet. Die Gesamtkosten für alle Maßnahmen betrugen insgesamt mehr als 20 Millionen Euro.

Vertrautes Haus für den Schulstadtrat

Einen besonders persönlichen und emotionalen Moment erlebte nun Schulstadtrat Gordon Lemm (SPD) zum kleinen Festakt anlässlich der Fertigstellung des Schulkomplexes: „Vor 35 Jahren wurde ich an dieser Schule zusammen mit meinem Bruder eingeschult. Heute habe ich die Ehre, meine alte Schule vollkommen saniert an die Schulgemeinschaft zu übergeben. Nach sechs Jahren Bauzeit ist der Standort nun komplett erneuert, erweitert und gehört mit Abstand zu den besten Schulstandorten Berlins. So sieht die Zukunft für alle Schulen bei uns aus“, erläuterte Lemm. In den nächsten drei Jahren werden weitere drei Komplettsanierungen von Schulen im Bezirk starten.

Klare Strukturen und Aufteilungen

Die Neugestaltungen der Außenanlagen hatten in den vergangenen Monaten das gesamte Gelände neu aufgeteilt: Jedem Schulgebäude ist nun ein Pausenhof zugeordnet und die Sportflächen mit Laufbahn, Weitsprunganlage, Streetball- und Kleinspielfeld sind nun neben der Sporthalle angeordnet. Außerdem wurden ein Schulgarten und ein Freizeitgarten für die ergänzende Betreuung angelegt. Im Norden des Geländes schließt nun ein Schulgarten mit neuem Gerätehaus an. Ein großer Freizeitgarten mit Wasserspielplatz, Balancierbalken, Seilkletterparcour, Hängematten, einem Baumhaus sowie dem Grünen Klassenzimmer war bereits, wie die gesamten Sportanlagen auch, im vergangenen Sommer fertiggestellt worden.

