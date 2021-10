Köpenick: Musizieren in den Herbstferien

Joseph-Schmidt-Musikschule bietet spannende Workshops in den Herbstferien.

In den Herbstferien ruht der normale Unterricht an der Joseph-Schmidt-Musikschule in Köpenick, Freiheit 15. So bleibt Zeit und Raum für Workshops, die sich an Ferienkinder richten.

Bühnenerfahrung sammeln

Für körperlichen Ausgleich etwa sorgt ein Tanzworkshop für Jugendliche ab 13 Jahren. Getanzt wird vom 18. bis 22. Oktober, 10.30 bis 13.30 Uhr. Im Musik- und Theaterworkshop vom 18. bis 22. Oktober, jeweils von 10 bis 14 Uhr, wird musiziert, gesungen und Theater gespielt. Die Musikpädagogin Ulrike Zöllner und die Theaterpädagogin Catalina Suchomel studieren mit Kindern zwischen sechs und zehn Jahren die Geschichte „Der kleine Troll“ und bringen sie auf die Bühne. Die Proben sowie die Aufführung werden durch Gitarrenbegleitung bereichert. Anmeldung für beide Angebote unter:

(030) 90 297 49 68

Wer Lust hat, sich mit Instrumentenbau zu beschäftigen, ist beim Ukulele-Bau-Workshop genau richtig. Termin: 23. und 24. Oktober, jeweils von 10.30 bis 13.30 Uhr. Anmeldung: kinderkulturmonat.de

Alle Angebote sind kostenfrei. Alle Infos dazu gibt es hier.

Text: red, Bild: IMAGO /Westend61