Die Gameshow „Geh aufs Ganze“ mit Jörg Draeger und dem Zonk startet Comeback im Fernsehen ab Herbst 2021 auf SAT.1.

Zocken, bis der Zonk kommt: 18 Jahre nach Ausstrahlung der letzten Folge zockt Jörg Draeger in der Neuauflage der Gameshow „Geh aufs Ganze“ wieder um Geld- und Sachpreise. Daniel Boschmann steht ihm als Moderator zur Seite. Wer beim Zocken falsch liegt, geht mit dem beliebtesten Trostpreis im deutschen TV nach Hause: dem Zonk.

Voller Euphorie

„Der Zonk und ich, das ist eine perfekte Symbiose zwischen Mensch und Fabelwesen“, so Jörg Draeger. „Wir sind eins, das ist es auch, was damals den Erfolg von ‚Geh aufs Ganze!‘ ausgemacht hat.“ Draeger habe diese Sendung nicht nur moderiert, er habe sie wie sein „eigen Fleisch und Blut“ geliebt. Jahrelang habe er sich eine Neuauflage gewünscht. „Als mir die Ernsthaftigkeit des Unterfangens von Sat.1 klar wurde, war ich beseelt von Euphorie. Das ist die Erfüllung eines Traums, den ich mit 75 Jahren nicht mehr gewagt habe, zu hegen“, sagt er. In der Vergangenheit war Draeger bei TV-Formaten wie „Promi Big Brother“ und „Let’s Dance“ zu sehen.

Große Bühne

Moderator Daniel Boschmann ist schon jetzt Feuer und Flamme für die Show: „Ich mache Praktikum beim Lord of Zonk, beim König des Zockens, dem Mann mit dem Zaubersakko. Locker 3.716.262.718-mal habe ich die Sendung schon gesehen und stehe nun zusammen mit Jörg Draeger auf der ganz großen Bühne.“

So funktioniert’s

Eine Kandidatin oder ein Kandidat aus dem Publikum wird aufgefordert, sich zwischen mehreren Möglichkeiten zu entscheiden. Was sich dahinter verbirgt – ein Preis oder der Zonk – erfährt der Spieler zunächst nicht. Durch das Bieten von Geldbeträgen soll er animiert werden, seine Auswahl zu ändern.

„Geh aufs Ganze!“ lief zwischen 1992 und 1997 in Sat.1 und von 1999 bis 2003 bei Kabel eins. Produziert wird „Geh aufs Ganze!“ 2021 von der UFA Show & Factual. Für diesen Herbst sind vorerst drei neue Folgen der beliebten Gameshow auf Sat.1 geplant.

Text: red/sara, Bilder: IMAGO / HRSchulz, Future Image