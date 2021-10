75 Minuten voller Tanz, Musik und Akrobatik entführen die Zuschauer in eine Welt voller Glamour

Es geht um Mode, Farben, Sound, Tanz und viel Glamour – die Grand-Show ARISE hat genau diese Zutaten, aus denen die allerbesten Shows der Welt gemacht sind, in einem 75-minütigen Programm vereint. Ein Feuerwerk an Farben und Sounds begleitet die Geschichte eines Modefotografen, der in seinem Fotoalbum die glamouröse Welt der Blitzlichtgewitter noch einmal Revue passieren lässt. Seine besten und strahlendsten Motive erwachen dabei auf der Bühne und beginnen zu singen und zu tanzen.

Riesige musikalische Bandbreite

Musikalisch bedient sich ARISE in vielen Genre-Schmuckkästchen: Mit Rap, Klassik, Ballade, Pop und Schlager fasziniert das hervorragend besetzte Line-Up in Eleganz, Anmut, Rhythmus und Melodie. Die Grand-Show vermischt in einer atemberaubenden Folge traumhaft schöne Kostüme, Weltklasse-Akrobatik und satten Sound.

„Ich hatte Tränen in den Augen und wollte jeden Darsteller einzeln ansehen“, gestand Sängerin und Moderatorin Inka Bause nach der Premierenvorstellung vor wenigen Tagen.

Aufsehenerregender Neuanfang nach Corona

Die Show mit dem Titel, der aus dem Englischen mit „Auferstehen“ oder „sich erheben“ übersetzt werden kann, sendet auch ein wichtiges Zeichen in die Welt von Kultur und Unterhaltung: ARISE steht sinnbildlich für das großartige Comeback, das sich die Bühnen und Musikorte der Stadt nach Corona nun als Ziel gesetzt haben.

Gemäß dem Motto von „better than ever“ legt die neue Grand-Show im Friedrichstadtpalast dabei vor und liefert nichts weniger als einen Maßstab für die großen Kulturereignisse, die Berlin nun wieder erleben möchte.

Ticketpreise: ab 19,80 Euro bis 199 Euro

Infos und Tickets zur Grand-Show ARISE im Friedrichstadtpalast, Friedrichstraße 107, unter:

www.palast.berlin

Text Stefan Bartylla, Bild: Ralph Larman