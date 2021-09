Damals und heute: Das Kulturforum lebt

Das Kulturforum Hellersdorf beherbergt jetzt die Jugendkunstschule und plant viele kulturelle Angebote für Marzahn-Hellersdorf.

Als „unendliche Geschichte“ betitelten die damaligen Redaktionskollegen des Berliner Abendblattes die Errichtung des Hellersdorfer Kulturforums an der Erwin-Kramer-Straße (heute Carola-Neher-Straße) vor fast 30 Jahren. Die unendliche Geschichte bleibt, aber in positivem Sinne. Denn das Kulturforum lebt. Seit Neustem ganz frisch saniert, ist der Hauptnutzer des Gebäudes seit diesem Jahr die „Jugendkunstschule Lin Jaldati“.

Feste Bleibe für die Jugendkunstschule

Seit August dieses Jahres hat das Kinderopernhaus der Staatsoper Unter den Linden in einer gemeinsamen Kooperation der Fachbereiche Musik und Kultur des Bezirksamtes Marzahn-Hellersdorf im Kulturforum eine feste Bleibe gefunden – für Proben, Workshops und Aufführungen. Das mittlerweile in sechs Berliner Bezirken tätige Kinderopernhaus wurde bereits mit dem Opus Klassik – einer der bedeutendsten Auszeichnungen für klassische Musik – in der Kategorie Nachwuchsförderung ausgezeichnet. Als Kinderopernhaus Marzahn-Hellersdorf bietet es Grundschulkindern unabhängig von Herkunft und Bildungshintergrund die Möglichkeit, Werke zu gestalten und vor Publikum aufzuführen.

Angebote für Marzahn-Hellersdorfer

Ergänzend zu den Hauptnutzern soll das Kulturforum auch für Chorsingen, Konzerte, Tanzkurse, Theater, Familiennächte und Märchentage sowie Fortbildungen ertüchtigt werden. Dafür werden zur Zeit Ideen aus der Anwohnerschaft gesammelt.

Text: Sara Klinke, Bild: Sen Stadt/Andrè Baschlakow