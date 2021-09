Veranstaltungen rund um den Tag der Deutschen Einheit und einige Herbst-Klassiker erwarten Berliner am 2. und 3. Oktober.

Am 3. Oktober feiert Deutschland wieder den Tag der Deutschen Einheit. Nachdem im vergangenen Jahr die großen Feierlichkeiten am Brandenburger Tor pandemiebedingt ausfallen mussten, geht es in diesem Jahr schrittweise zurück in Richtung Normalität. Neben den Aktionen rund um den Tag der Deutschen Einheit finden am Wochenende aber auch wieder einige Herbst-Klassiker wie das Schöneberger Kürbisfest statt. Auf diese Veranstaltungen können sich Berliner freuen:

Tag der offenen Moschee

Dieses Jahr findet der Tag der offenen Moschee bereits zum 25. Mal statt. Unter Federführung des Koordinationsrates der Muslime (KRM) öffnen auch dieses Jahr wieder bundesweit mehr als 1.000 Moscheegemeinden ihre Türen. In Berlin beteiligen sich traditionsgemäß unter anderem die Moabiter Ayasofya Moschee (Stromstraße 35), die Emir Sultan Moschee (Hauptstraße 150) sowie das Fatih Kulturhaus (Falckensteinstraße 12).

Tage der deutschen Einheit

Im Deutschen Historischen Museum dreht sich am 3. Oktober alles um die Frage: Was haben der Sedantag, der Geburtstag des Kaisers und der 3. Oktober miteinander zu tun? Seit der Gründung des Deutschen Reiches vor 150 Jahren wurde an verschiedenen Daten die deutsche Einheit gefeiert. Je nachdem, wie sich das politische System veränderte, änderte sich auch das Datum des Feiertags. Eine Präsentation geht dem Ursprung der Feiertage auf die Spur. Die Vorführungen finden um 12 Uhr, 14.30 Uhr und um 17 Uhr statt. Anmeldung per Telefon: (030) 203 04 750/-751

Führung im Grenzgebiet

Der besondere Fokus einer Führung im Park Babelsberg wird auf die Zeit der deutschen Teilung gelegt, als das im Stil der englischen Neugotik errichtete Schloss Babelsberg und eine Fläche von 14 Hektar des Parks noch im innerdeutschen Grenzgebiet lagen. Ab 11 Uhr führt Schlossbereichsleiter Jörg Kirschstein am 3. Oktober Interessierte durch die Anlage. Die Teilnahme kostet acht Euro, ermäßigt sechs Euro.

Gauklerfest in Spandau

Am 2. und 3. Oktober erwartet Berliner ein buntes Markttreiben auf der imposanten Festungsanlage der Zitadelle Spandau. Handwerker und Händler entführen Besucher des Gauklerfests in die Zeit des Mittelalters und bieten ihre Waren feil. Neben Leckereien, Theater und Musik gibt es ein Riesenrad und viele Aktionen für Kinder und Jugendliche. Am Samstag hat der Markt von 10 bis 21 Uhr, am Sonntag von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Weitere Informationen zum Gauklerfest finden Interessierte online.

Schöneberger Kürbisfest

Am 2. und 3. Oktober verwandeln sich die Akazien- und Belziger Straße wieder in eine herbstliche Kulisse. Beim Kürbisfest gibt es vor allem eines: Kürbisse. Aber auch Makronen, Kuchen, besondere Produkte und Delikatessen werden an den beiden Tagen angeboten. Los geht es am Samstag um 11 Uhr, am 3. Oktober wird gegen 20 Uhr abgebaut. Der Eintritt an beiden Tagen ist frei.

Text: kr, Red, Bild: IMAGO/Müller-Stauffenberg