Grußwort des Regierenden Bürgermeisters

„Für viele Berlinerinnen und Berliner gehört das Berliner Abendblatt zu ihrer wöchentlichen Lektüre. Seit 1991 informieren Sie über Politik, Kultur, Wirtschaft und Sport in Berlin – und was für herausragende Jahre haben Sie während Ihres 30-jährigen Bestehens abgebildet! Diese 30 Jahre bezeichnen nicht nur irgendeinen Zeitraum, sondern eine überaus wichtige Etappe in der deutsch-deutschen Geschichte: Es sind die Jahre nach der Wiedervereinigung, die nicht nur unsere ehemals geteilte Stadt, sondern auch Deutschland insgesamt wieder zusammenwachsen ließ.

Berlin wurde Hauptstadt und zum Sitz von Bundesregierung und Parlament. Und auf Landesebene wurden aus zwei Parlamenten und zwei Regierungssitzen jeweils eine gemeinsame Institution. Aus heutiger Perspektive fühlt sich das selbstverständlich an. Für viele Menschen ist das heutige Berlin nicht nur die Hauptstadt, sondern eine Stadt, die Freiheit, Weltoffenheit und Toleranz verspricht. Nirgendwo sonst in Deutschland ist das Leben so vielfältig wie in Berlin. Sie haben die Zeit nach der Wiedervereinigung bis heute mitbegleitet und die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt frei Haus informiert.

Sie haben dazu beigetragen, dass die Berliner Öffentlichkeit weiß, was in der Stadt passiert. Mit Stolz können Sie dokumentieren, dass Sie in den wahrscheinlich interessantesten Jahren der gemeinsamen Geschichte unserer Stadt dabei waren. Dazu gratuliere ich Ihnen im Namen aller Berlinerinnen und Berliner ganz herzlich.“

Michael Müller

Bild: Lena Giovanazzi