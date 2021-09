Eberhard Diepgen gratuliert dem „Berliner Abendblatt“ zum 30. Geburtstag

“Ein Glückwunsch ist angemessen. Im Herbst 1991 war die Gründung des „Berliner Abendblattes“ ein wohlbedachtes wirtschaftliches Risiko. Keineswegs war es sicher, dass das Anzeigenblatt seinen 30 Geburtstag feiern wird. Teile der Stadt hatten gerade sehr „durchwachsene“ Erfahrungen mit den Überredungskünsten von Vertretern vor der Haustür und glamourösen Anzeigen in der nicht immer Sozialen Marktwirtschaft hinter sich.

Neuer Zeitgeist.

Und später – nach der Jahrtausendwende – widersprachen Informationen auf Papier dem Zeitgeist eines Teils unserer Gesellschaft. Aber mit Elan meisterten die Mitarbeiter – das ist ein generisches Maskulinum – des „Abendblattes“ die Herausforderungen, zu denen auch der Wechsel von Eigentümern gehörte.

Sie begleiteten die Umbrüche in der Stadt, das Zusammenwachsen von Ost und West, die Veränderungen in der Struktur der Bevölkerung und die Entwicklung zu immer mehr Vielfalt. Ich kann mir die Diskussionen in der Redaktion gut vorstellen, wenn es um die Frage ging, wie kommt die Zeitung nicht nur in die Briefkästen von mehreren Hunderttausend Berlinern, sondern auch zu einem geneigten Leser.

Das Erfolgsrezept war und ist die lokale Nachricht, die bei Tageszeitungen immer mehr in den Hintergrund rückt. Ich will die Nachrichten aus der Nachbarschaft nicht nur digital auf dem Smartphone. Also Glückwunsch und weiter so. Auch mit wirtschaftlichem Erfolg.”

Bild: IMAGO / Emmanuele Contini