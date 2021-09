Moabit: Das Poststadion hat viele Baustellen

Müll, Vandalismus und Mängel bei der Barrierefreiheit: Das Poststadion in Moabit hat viele Probleme. Die wichtigste Sportanlage im Bezirk Mitte kann aber auch Fortschritte verzeichnen.

Ein symbolischer Schritt hat dem Moabiter Poststadion kürzlich viel Aufmerksamkeit beschert: Sechs Sportplätze, die teil des Komplexes sind, wurden nach Opfern rassistischer und extremistischer Gewalt benannt. Einer der Namensgeber ist der US-Amerikaner George Floyd. Zuvor hatte die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) auf Initiative Linken-Fraktion einen entsprechenden Beschluss gefasst. Der ursprüngliche Anstoß kam vom Sportverein Berliner Athletik Klub 07.

Auch sonst hat sich in diesem Jahr einiges getan. Der Jugendplatz wurde saniert und an die Nutzer übergeben. Die Baustellen- und Schrottablagerungen wurden beseitigt. Um Vandalismus vorzubeugen, wird die Gesamtanlage in diesem Herbst probeweise über Nacht verschlossen – und zwar zwischen 22.30 Uhr und 6 Uhr. Einige Neuerungen und weitere geplante Maßnahmen gehen auf den Neun-Punkte-Plan des Berliner Athletik Klub 07 zurück, den die BVV als Antrag beschlossen hatte.

Sanierung des Platzes auf 2022 verschoben

Doch ein Wermutstropfen bleibt: Die Sanierung des Platzes (“Tenne 2”) wird in diesem Jahr nicht mehr erfolgen. “Lediglich die Planungen werden in diesem Jahr fertiggestellt und die Umsetzung der Maßnahme ist dann für 2022 vorgesehen”, so Bezirksstadtrat Carsten Spallek (CDU) in seiner Beantwortung einer Anfrage der Grünen-Fraktion.

Das an der Lehrter Straße gelegene Poststadion wurde 1929 fertiggestellt. Seit 1990 steht es unter Denkmalschutz. Zusammen mit dem Fritz-Schloß-Park wird der Komplex auch SportPark Poststadion genannt. Dieser gehört zu den größten Sportanlagen Berlins.

Im September 2020 hatte die Linke-Fraktion in der BVV einen Dringlichkeitsantrag auf den Weg gebracht, um das Bezirksamt in Sachen Poststadion zum Handeln aufzufordern. Ein Jahr später sieht Fraktionschef Thilo Urchs Fortschritte, aber auch viele Baustellen: “Gerade, was die Barrierefreiheit betrifft, geht der Umbau zu langsam und auch die Ausstattung mit Toiletten, etwa für vereinsungebundene Nutzer, ist ausbaufähig. Hier könnten sogenannte Eco-Toiletten Abhilfe schaffen.”

Barrierefreie Toilette ist schwer zu erreichen

Das eine Toilette im Gästebereich barrierefrei umgebaut wurde, allerdings erst „mittelfristig“ auch barrierefrei erreichbar sein soll, sei nicht hinnehmbar, betont Urchs. Die Verschiebung der Sanierung des Platzes sei unbefriedigend. Die fehlenden Müllsammelmöglichkeiten sei sehr unbefriedigend. Vor dem Poststadion und im Bereich der Sportanlagen gebe es so gut wie keine Entsorgungsmöglichkeiten.

Urchs lobt das Engagement des Berliner Athletik Klub 07 für das Poststadion. “Der Verein leistet einen wichtigen Beitrag zur Umfeldgestaltung und ist auch im Kiez verankert und trägt somit zur Integration, Bildung und gesellschaftlichen Einbindung seiner Mitglieder, vor allem im Jugendbereich, bei”, so der Fraktionschef. “Darüber hinaus schätzen wir das Streben nach gemeinsamen Entwicklungen, zum Beispiel durch die vereinsübergreifende Interessengemeinschaft, die künftig das Sportcasino betreiben und nutzen soll.” Der Verein hat angeregt, dort einen Treffpunkt für Eltern einzurichten.

Text und Bilder: Nils Michaelis