Friedrichshain-Kreuzberg feiert Tag der Spielstraßen

Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg beteiligt sich am 22. September 2021 mit vier temporären Spielstraßen am Tag der Spielstraßen in Berlin. An folgenden Orten stehen die Straßen Kindern und Nachbarschaft zur Verfügung:

Böckhstraße zwischen Grimmstraße und Graefestraße (von 14 bis 18 Uhr)

Kinzigstraße, zwischen Weserstraße und Scharnweberstraße (von 15.30 und 18.30)

Simplonstraße, zwischen Helmerdingstraße und Matkowskystraße (von 15.30 bis 18.30 Uhr), mit dem BiboBike der Stadtbibliothek

Wrangelstraße, zwischen Oppelner Straße und Sorauer Straße (von 15 bis 19 Uhr)

Aufmerksamkeit für Spielstraßen

„Wir freuen uns sehr, dass die Idee der temporären Spiel- und Nachbarschaftsstraßen in den Kiezen, die im Frühjahr 2020 in Friedrichshain-Kreuzberg entstanden ist, an diesem Mittwoch berlinweit umgesetzt wird und auch in anderen Bezirken Aufmerksamkeit bekommt”, sagt Friedrichshain-Kreuzbergs Bürgermeisterin Monika Herrmann. Die Spielstraßen seien ein tolles Beispiel von gelungener Zusammenarbeit zwischen Zivilgesellschaft und Verwaltung. Herzlichen Das Straßen- und Grünflächenamt hat das Konzept mit erarbeitet und umgesetzt. Die Kiezlotsenübernehmen ehrenamtlich die die Betreuung der Spielstraßen. “Zusammen setzen wir so Schritt für Schritt mehr Flächengerechtigkeit in unseren Kiezen um“, erklärt Herrmann.

Text: Sara Klinke, Bild: IMAGO / IPON