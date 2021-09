Friedrichshain-Kreuzberg: Hohe Summen für Sportanlagen

Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg investiert Millionen in die Entwicklung der Spotanlagen.

Was Kitaplätze, Parkplätze und Sportplätze angeht, ist Friedrichshain-Kreuzberg chronisch unterversorgt. In Sachen Sportanlagen konnten in diesem Jahr jedoch mehrere wichtige Projekte geplant und umgesetzt werden. Darüber informiert Sportstadtrat Andy Hehmke (SPD).

Neue Tennisplätze

Im vergangenen Jahr etwa wurde der Kunstrasenplatz der Sportplätze Laskerstraße an der Persiusstraße 7b neu hergerichtet sowie mit einer Warm-up-Fläche versehen. In diesem Jahr wurden nun zwei komplett neue Tennisplätze mit wettkampfgerechten Feldern fertiggestellt und übergeben. Ursprünglich lagen die Tennisplätze auf der Westseite des Areals. „Diese mussten aber wegen einer Baumaßnahme am Schulstandort abgerissen werden. Die Ersatzplätze befinden sich jetzt an der Ostseite“, sagt Hehmke.

Finanziert aus Sondermitteln

Der Neubau der Tennisflächen wurde durch Mittel aus dem Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt (SIWANA) finanziert. Die Kosten beliefen sich auf rund 945.000 Euro. Um den Stromverbrauch zu senken und CO2 einzusparen, wurden außerdem in diesem Jahr zwei Strandorte auf LED-Beleuchtung umgestellt. Der Günter-König-Sportplatz und die Lasker-Sportanlage/Kunstrasenplatz II erstrahlen ab sofort in neuem Licht.

Energetische Sanierungen

Auch energetische Sanierungsmaßnahmen wurden durchgeführt. Die Sporthalle an der Ohlauer Straße im Reichenberger Kiez wurde energetisch saniert und im Frühjahr wiedereröffnet. Fast eine komplette Wand der Sporthalle bestand aus Glasbausteinen, die nur wenig Sicherheit und Energieeffizienz gewährleisten konnten. Die Gesamtkosten der energetischen Sanierungsmaßnahme betrugen rund 500.000 Euro. In diesem Jahr wurde auch mit der Planung zum Neubau des Sportfunktionsgebäudes im Waldeckpark begonnen.

Text: red/sara, Bild: IMAGO/Panthermedia