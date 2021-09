Adlershof: Richtfest im Technologiepark

Der Rohbau für 26.000 Quadratmeter Büroflächen in Adlershof ist fertiggestellt. Projektpartner feiern Richtfest.

Ein neuer Richtkranz schwebt seit vergangenem Donnerstag über Deutschlands größtem Technologiepark in Adlershof. Nach neunmonatiger Hochbauzeit wurde der Rohbau des neuen OfficeLab-Campus Adlershof fertiggestellt. Die Projektpartner – der Berliner Projektentwickler immobilien-experten-ag. (immexa) und der Generalunternehmer Adolf Lupp GmbH + Co KG – feierten das Richtfest im Beisein von Bezirksbürgermeister Oliver Igel (SPD).

Moderner Campus

Der Campus soll Anfang 2023 fertig sein und über rund 26.000 Quadratmeter multifunktional nutzbare Büroflächen, 218 Tiefgaragenstellplätze und mehr als 170 Fahrradstellplätze verfügen. Der Standort an der Wagner-Régeny-Straße/ Ecke Hans-Schmidt-Straße bietet immerhin durch seine unmittelbare Nähe zum S-Bahnhof Adlershof eine gute Anbindung an die Berliner City und den Hauptstadtflughafen BER. Die Büromietflächen verteilen sich oberirdisch auf zwei fünfgeschossige Gebäudeteile mit circa 16.000 und 10.000 Quadratmetern. Diese lassen sich nach Bedarf in Mieteinheiten ab 500 Quadratmeter unterteilen und erlauben eine vielseitige Nutzung, zum Beispiel als physikalische Laborfläche.

Schnelle Leitungen

Der Neubau wird außerdem an das Adlershofer Hochleistungsglasfasernetz mit 100 Gbit/s angebunden. „Der Neubau ist ein deutliches Zeichen, dass die Erfolgsgeschichte des Wissenschafts- und Technologieparks weiter geht. Der Standort hat sich in den vergangenen Jahren zu einer urbanen Lage mit Aufenthaltsqualität entwickelt“, sagt Oliver Igel. Der Campus-Charakter sei deutlich zu spüren. Auch bleibe das Büro als der Ort der Arbeit und des Austausches erhalten. Der Entwurf für den Campus stammt vom Berliner Architekturbüro GBP Architekten GmbH, das bereits die Mercedes-Benz-Arena und das Soho-House geplant hat.

Text: red/sara, Bild: Bild: immobilien-experten-ag. / Tina Merkau