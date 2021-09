Schöneberg: Urbane Künstler öffnen Türen für Besucher

Die Bülowstraße steht an diesem Wochenende im Zeichen der Kunst. Beim Bülow Street Wknd werden Performances, Ausstellungen und noch viel mehr geboten.

Workshops für Kinder, Podiumsdiskussionen, Vernissage, Künstlertalks und Performances, Live Konzerte im Hof, Führungen und Ausstellungen: All dies wartet vom 17. bis 19. September auf die Besucher. Die Türen der Bülowstraße 90, 97 und 7 in Schöneberg werden geöffnet und bieten einen Einblick in die vielfältigen Aktivitäten der Stiftung Berliner Leben rund um das URBAN NATION Museum , die internationalen Künstler von Fresh A.I.R. und das neue Programm Stadtraum!Plus für Kinder und Jugendliche.