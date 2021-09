Zoo Berlin: Erst zur Impfung, dann zum Panda

Die Aktionswoche #HierwirdGeimpft macht es möglich: Besucher des Zoos und Tierparks Berlin können sich vor Ort gegen das Coronavirus impfen lassen.

Am 17. September, von 12 bis 16 Uhr, stellen die Malteser ein mobiles Impf-Zelt vor dem Elefantentor (siehe Foto) des Zoos Berlin an der Budapester Straße auf. Die ersten 300 Impfwilligen erhalten anschließend freien Zutritt, teilt der Zoo Berlin mit. Am 19. September gibt es im Tierpark Berlin von 10-17 Uhr ebenfalls ein Impfangebot durch das Deutsche Rote Kreuz. Dessen Impfteam macht im Restaurant Patagona Station.

„Ich freue mich, dass die Zoologischen Gärten Berlin die Berliner Impfkampagne als weitere kreative Standorte ergänzen und wir unseren Gästen die Gelegenheit geben, bei uns das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden“, erklärt Zoo- und Tierparkdirekt Andreas Knieriem. „Als Tierarzt weiß ich um die Wichtigkeit von Impfungen, deshalb hoffe ich auf eine rege Teilnahme – auf dass die Verbesserung der Impfquote weitere Einschränkungen in unserem Alltag zukünftig verhindern wird.“

Das Impfangebot richtet sich an alle Bürger Berlins. Verimpft wird Moderna. Wer sich impfen lassen möchte, sollte ein Ausweisdokument und, sofern vorhanden, ein Impfbuch mitbringen.

Informationen zu den Corona-Auflagen im Zoo und Tierpark Berlin gibt es hier:

www.zoo-berlin.de/corona

www.tierpark-berlin.de/corona

Datum: 16. September 2021, Text: red, Bild: Zoo Berlin