Steglitz: Der Bierpinsel wird zum Ort für Events

Der Bierpinsel in Steglitz hat einen Besitzer. Jetzt wurden erste Pläne für die Zukunft bekannt.

Seit dem Jahr 2006 steht der sogenannte Bierpinsel an der Schloßstraße in Steglitz leer. Genauso lange blieb er ungenutzt. Das soll sich ändern. Laut einem Bericht der “Berliner Morgenpost” wurde das markante Gebäude verkauft. Demnach hat die Immoma-Gruppe den symbolträchtigen Bau aus den 70er-Jahren übernommen. Die Firma sitzt am Kurfürstendamm in Charlottenburg.

Immoma-Geschäftsführer Götz M. Fluck will den Turm zum Teil für Büros nutzen, im Erdgeschoss plant er einen öffentlichen Bereich für Events und Gastronomie, wird berichtet. Die Umbauarbeiten starten in zwei Jahren. Bis dahin soll der Bierpinsel zwischengenutzt werden. An diesem Wochenende geht es los: Der Verein Schinkel Pavillon veranstaltet am 18. und 19. September Performances und Konzerte auf allen Etagen.

Der Bierpinsel entstand zwischen 1972 und 1976 nach den Plänen der Architekten Ralf Schüler und Ursulina Schüler-Witte, die auch das ICC entworfen hatten. Das Gebäude war ursprünglich als Turmrestaurant geplant. Seine Gestaltung sollte an einen Baum erinnern. Diese Botschaft kam bei vielen Berlinern offenbar nicht an: Im Volksmund wurde daraus der “Bierpinsel”. Das 47 Meter hohe Gebäude zählt zu den bekanntesten Zeugnissen der futuristischen Poparchitektur West-Berlins in den 1970er-Jahren. Seit Januar 2017 steht der Bierpinsel unter Denkmalschutz.

Datum: 16. September 2021, Text: red/nm, Bild: IMAGO/Joko